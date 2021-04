Video – In vier uur van Londen naar Sydney: hypersonisch reizen en duurzamer dan ooit

Een Engelse ruimtevaartorganisatie verwacht dat het rond het jaar 2030 mogelijk is om in vier uur (of sneller) van Londen naar Sydney te vliegen door middel van een hypersonische raketmotor die op dit moment wordt ontwikkeld. Vandaag de dag duurt het zeker 21 uur om van Londen in Sydney te komen.

Het Britse bedrijf wil in samenwerking met het Australische ruimtevaartagentschap de allereerste ruimtebrug ter wereld lanceren. De Synergetic Air-Breathing Rocket Engine (SABRE) van Reaction Engines uit Oxfordshire is de motor waar het allemaal om draait, die ook nog eens ontzettend duurzaam zou zijn. Begin deze maand liet het bedrijf middels een update weten weer een stapje verder te zijn.

‘Als we de SABRE-raketmotor tot bloei hebben gebracht, kunnen we misschien al in vier uur in Australië zijn’, aldus Graham Turnock, hoofd van het UK Space Agency. ‘Dit is een technologie die dat zeker kan bewerkstelligen. Het plan is dat er in 2030 echt gebruik van kan worden gemaakt. Het werk is al zeer ver gevorderd.’

Tests resulteerde al in een kruissnelheid die 50% sneller is dan die van de Concorde, die begin deze eeuw de reis tussen New York en Parijs in ongeveer 3,5 uur aflegde. Daarmee evenaart de motor het snelheidsrecord van het snelste straalvliegtuig ooit gemaakt, de Lockheed SR-71 Blackbird. Bij dergelijke hoge snelheden kan de lucht die door de motor stroomt ongelooflijk hoge temperaturen bereiken, wat mogelijk schade kan veroorzaken.

De SABRE-motor is ontworpen om snelheden boven Mach 5 te bereiken in de atmosfeer van de aarde en zal dan kunnen veranderen in een raket die door de ruimte kan vliegen met een hypersonische snelheid tot Mach 25 (rond de 30.000 kilometer per uur). De motor ‘ademt’ lucht uit de atmosfeer, wat een grotere brandstofefficiëntie en een lager gewicht mogelijk maakt dan bestaande raketmotoren die hun eigen zuurstoftoevoer moeten dragen.

‘Raketten zijn de afgelopen decennia niet echt vooruitgegaan, terwijl vliegtuigmotoren zeer efficiënt zijn geworden. Als je een vliegtuigmotor en een raket kunt combineren, kun je een zeer lichtgewicht efficiënt voortstuwingssysteem hebben en in feite een ruimtevliegtuig maken.’ De belangstelling voor de technologie is zo groot dat Reaction Engines de afgelopen vier jaar meer dan 100 miljoen pond aan financiering heeft ontvangen en investeringen heeft gekregen van belangrijke spelers uit de industrie, zoals BAE Systems, Rolls-Royce en Boeing HorizonX.

Overigens is het niet de verwachting dat we in 2030 al massaal in vier uurtjes rond de wereld vliegen. Mocht het de Britten en Australiërs lukken om een vliegtuig af te ronden dat in vier uur van Londen naar Sydney kan vliegen, dan is er nog een lange weg te gaan voordat Jan Modaal een ticket kan betalen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.