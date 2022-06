Video – Kritiek op Ryanair om verplichte taaltest voor Zuid-Afrikanen

Deel dit artikel

Er is kritiek op de verplichte taaltest voor Zuid-Afrikanen die vanuit Europa met een Ryanair-vlucht naar het Verenigd Koninkrijk willen vliegen. De kritiek is dat het om de taal ‘Afrikaans’ gaat. Volgens Conrad Steenkamp (CEO Afrikaans Language Council) begrijpt maar 20% van de inwoners van Zuid-Afrika ‘Afrikaans’. De taal wordt voornamelijk door de blanke minderheid gebruikt en wordt door veel Zuid-Afrikanen nog steeds in verband gebracht met het apartheidssysteem in de periode 1948 – 1990.

Ryanair heeft in een verklaring bevestigd dat zij inderdaad van elke Zuid-Afrikaanse paspoorthouder, die het Verenigd Koninkrijk wil binnenkomen, een verplichte Afrikaans taaltest zal blijven eisen. De critici van de test wijzen erop dat het om ‘racistische profilering’ gaat.

Volgens de Hoge Commissie van het Verenigd Koninkrijk in Zuid-Afrika was de test in het Afrikaans geen vereiste van de Britse regering om het Verenigd Koninkrijk binnen te komen. Ryanair verdedigt haar praktijk door uit te leggen dat de overvloed aan valse Zuid-Afrikaanse paspoorten aan de basis lag van haar verplichte Afrikaans test voor Zuid-Afrikaanse paspoorthouders die naar Groot-Brittannië reizen.

“Ryanair moet ervoor zorgen dat alle passagiers met een geldig Zuid-Afrikaans paspoort/visum reizen, zoals vereist door de Britse Immigratiedienst,” aldus die luchtvaartmaatschappij. Aangezien de Ierse luchtvaartmaatschappij niet rechtstreeks van en naar Zuid-Afrika vliegt, moeten alle Zuid-Afrikaanse onderdanen die Ryanair gebruiken om van elders in Europa naar het Verenigd Koninkrijk te reizen, een “eenvoudige vragenlijst” invullen om hun nationaliteit aan de luchtvaartmaatschappij te bewijzen.

Author Arjen Lutgendorff