Video – Polarsteps introduceert video in nieuwste app-update

Polarsteps heeft bekendgemaakt dat het video als feature introduceert. De nieuwste app-update is gratis, onbeperkt beschikbaar en brengt reisverhalen volgens het bedrijf beter dan ooit tot leven.

“Sinds we Polarsteps vier jaar geleden lanceerden, hebben we gezien dat het vertellen van reisverhalen een unieke aanpak vereist. Een reis bestaat uit zoveel meer dan alleen je foto’s. Van het tracken van je route, tot je foto’s en verhalen, tot je reisstatistieken zoals het aantal bezochte landen en hoe warm het was op de dag dat jij een hike maakte. Het is mooi om te zien dat reizigers deze behoefte delen, waardoor we het afgelopen jaar hard zijn gegroeid. Wereldwijd maken ruim 2 miljoen mensen gebruik van onze app en onlangs hebben we de miljoenste Nederlandse gebruiker mogen verwelkomen. In totaal zijn er dit jaar al meer dan 1 miljoen reizen getrackt met Polarsteps”, aldus Koen Droste (CEO en co-founder van Polarsteps).

“Met video’s bieden we reizigers op Polarsteps een totaal nieuwe beleving. Onze verwachtingen zijn hooggespannen aangezien dit de meest gevraagde feature van het jaar is. We hebben dan ook hard gewerkt om reizigers hier nog voor het einde van het jaar blij mee te maken en zien uit naar de avonturen die zij met video gaan delen. Of dat nu een spectaculaire bungeejump is, een kijkje in de onderwaterwereld, die ene blooper waar je onderuit gaat op je ski’s of die eerste keer dat je sprinkhaan gaat eten”, aldus Droste. Reizigers kunnen video’s van drie tot 60 seconden toevoegen. Met de ingebouwde videotrimmer bewerken gebruikers hun video gemakkelijk in de app.

Naast het tracken en herinneren van reizen, heeft Polarsteps de ambitie om in 2020 de ervaring rondom reisplanning opnieuw uit te vinden voor reizigers. Onlangs is hiertoe de eerste stap gezet met de lancering van de reisplanner. Een tool die reizigers helpt te bepalen in welke volgorde en hoeveel dagen zij elke plek van hun rondreis willen bezoeken. Bovendien kunnen vrienden en familie nu van de voorpret meegenieten. Droste: “Dit is onze eerste stap om reisplanning zó makkelijk en inspirerend te maken, dat het bijna net zo leuk wordt als het reizen zelf. In het nieuwe jaar breiden we deze tool uit met nieuwe functionaliteiten. Op die manier wordt Polarsteps dé plek voor het plannen, tracken en herinneringen van al je trips.” Al meer dan 1 miljoen Nederlanders gebruiken de reisapp om hun trips te tracken en hun belevenissen vast te leggen.

