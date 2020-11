Video – Rutte: “Extra kijken naar bijvoorbeeld reiswinkels”

“Neem bijvoorbeeld een reiswinkel. Die hoeft niet dicht, maar ja, wij zeggen tegen mensen ‘ga niet naar het buitenland’, dus die reiswinkel wordt geconfronteerd met heel veel omzetverlies. Jacco Vonhof (voorzitter MKB-Nederland, red.) pleit ervoor om in het bijzonder naar dat soort bedrijven te kijken”, aldus minister-president Mark Rutte vanochtend bij Goedemorgen Nederland.

Rutte werd vanochtend door Goedemorgen Nederland geïnterviewd in Den Haag, waar hij enkele ondernemers bezocht in het kader van ondernemersdag. “We doen vanuit de overheid ook heel veel door middel van regelingen om ondernemers te steunen die het zwaar hebben, maar we zijn als kabinet altijd aan het zoeken hoe we dat nóg preciezer kunnen doen. Je ziet ook grote verschillen tussen ondernemers en het ingewikkelde is dat je probeert de regelingen zo maakt dat je de ondernemers helpt die het zwaar hebben.”

