Deze vierde editie van TravDay op 3 april 2023 wil je niet missen! Door de integratie van onze Business Travel & MICE Fair wordt dit niet alleen de grootste editie ooit, maar we houden het event ook nog eens op een nieuwe locatie in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Meld je vandaag nog aan via: https://travday.nl/nl/aanmelden-bezoekers/

Sharon Evers neemt je alvast even mee naar de nieuwe locatie.

Auteur Dylan Cinjee