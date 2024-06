Geen gedoe met rolkoffers die wel of niet mee mogen aan boord, in alle klassen gratis onbeperkte wifi, een uniek Build-your-own-meal concept en drankjes in de prijs inbegrepen en beenruimte. Het zijn USP’s die reizigers en reisprofessionals aanspreken.

In onderstaande video vertelt André van der Sluis over JetBlue. Tekst gaat verder onder de video.

JetBlue, de Amerikaanse airline die sinds augustus 2023 tussen Schiphol en New York City (JFK) vliegt en sinds september 2023 tussen Schiphol en Boston, organiseerde de afgelopen weken diverse aircraft inspections. Travelpro was bij de laatste inspectie aanwezig. Reisprofessionals van verschillende bedrijven verzamelden zich rond 11.00 uur op Schiphol. Ebeline Dijkhuis van Amsterdam Airport Schiphol zorgde ervoor dat de groep snel achter de douane kwam en gaf uitleg over de lounges en andere mogelijkheden op de luchthaven.

Nog voor André van der Sluis (Senior Sales Manager bij JetBlue) vertelde over de USP’s van de airline gingen de gesprekken over JetBlue. De reisprofessionals praatten erg positief over JetBlue en dan met name over de prijs-kwaliteitverhouding. Van der Sluis: “We zijn geen lowcost carrier, maar bieden wel low fares met alles er op en eraan. We zijn dus een low fare airline met een ander onboard product en veel persoonlijke aandacht voor de reiziger. De huidige promo fares zijn € 499, dat is inclusief alles dus ook 1 x 23KG ruimbagage. JetBlue zit qua strategie tussen de no-frills airlines en grote netwerkjongens in, maar het product valt zeker in de premium categorie.”

Inchecken

Wie met JetBlue vliegt vanaf Schiphol checkt in bij balierij 20. Van der Sluis: “Bij onze balies zie je nooit rijen. Sommige mensen gaan niet eens naar de incheck balie, omdat ze alleen maar handbagage meenemen en al online hebben ingecheckt. Dat is het voordeel van onze service dat je gegarandeerd je trolley mee aan boord mag nemen. Bij de gate boarden eerst onze gasten die in Mint (businessclass) reizen. Daarna volgt Even More Space en vervolgens Core (economyclass).”

Enthousiaste reisprofessionals. De aircraf inspections van JetBlue zijn populair. Tekst gaat verder onder de foto.

Toestel

JetBlue pakt het volgens Van der Sluis anders aan. “We staan maximaal twee uur op de luchthaven, dat scheelt tijd en geld. Daarnaast vliegen we met de A320neo’s long-range, een kleiner toestel, dat we voor zowel Trans-Atlantische vluchten als domestic vluchten gebruiken. De toestellen zijn nieuw en daardoor comfortabeler, zuiniger en stiller. Aan boord is plek voor maximaal 138 passagiers, vijf cabin crew en drie piloten. Hierdoor is het vrij rustig aan boord. Boarden gaat dan ook vlug. Op Schiphol werken er voor JetBlue twee supervisors en 1 General manager. Zij zorgen er onder andere voor dat alles op de grond vlot verloopt en iedereen op tijd aan boord is.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Achterin het toestel bevindt zich Core, bij andere airlines bekend als de economy class. Van der Sluis: “Wij bieden gegarandeerd in deze klasse de meeste beenruimte als het gaat om Trans-Atlantische vluchten. Eén van de aanwezige reisprofessionals van bijna twee meter lang, gaf aan hier prima te zitten. Reizigers die meer beenruimte willen, kunnen kiezen voor Even More Space. De toeslag voor deze klasse is ongeveer € 125 per enkele reis. Voorin het toestel is de Mint cabin met 22 suites en twee studio’s.

“Alle passagiers gaan aan de voorzijde van het toestel aanboord, dus bij binnenkomst slaat iedereen rechtsaf. Iedereen heeft gratis wifi aan boord en al het eten en drinken is inclusief. Je kan je maaltijd direct bij binnenkomst via je scherm (Build-your-own-menu) doorgeven. Alleen beschikbare gerechten worden getoond, dat voorkomt teleurstelling. Er is keuze uit negen opties, drie hoofdgerechten en zes bijgerechten. In totaal maak je drie keuzes, één hoofdgerecht en twee bijgerechten. Speciale wensen moet je van tevoren aangeven. Het eten aan boord is New York style en veelal biologisch. De voorbereiding van de maaltijd gebeurt in het eerste uur waarna het wordt uitgeserveerd. Dan heb je je drankje al. In Mint gaat het eten overigens anders. Het is full Businessclass, maar het is small plate dining. Mensen zijn lyrisch over het eten. Mac & Cheese is héél populair. Mensen die Mint reizen vragen daar ook naar. De stoelen in Mint zijn overigens door een beddenfabrikant gemaakt in plaats van een stoelenfabrikant.”

Iemand van 1,94 meter lang heeft prima beenruimte in Core/Economy. Tekst gaat verder onder de foto.

Entertainment

JetBlue biedt allerlei films aan via haar entertainmentsysteem. Muziek wordt niet aangeboden, aangezien iedereen muziek kan afspelen via wifi op een eigen device. Oordopjes zijn beschikbaar, maar deze worden niet standaard op iedere stoel gelegd. Een fijne blauwe deken wel. In Mint ligt er overigens wel voor iedere passagier een noise cancelling headphone en een Amenity Kit en is het mogelijk je telefoon draadloos op te laden. In Core (Economy, red.) kan je twee apparaten tegelijkertijd opladen.

Europa, USA, Caribbean

Amsterdam was in 2023 na Londen en Parijs de derde Europese luchthaven waarop de Amerikaanse airline vliegt. Op dit moment biedt JetBlue dagelijkse vluchten aan vanaf Schiphol naar New York City en Boston. Vanuit deze steden biedt het doorverbindingen aan naar heel veel bestemmingen in de USA en de Caribbean. Meer vluchten vanaf Schiphol ziet Van der Sluis er vooralsnog niet komen. Overigens heeft de airline genoeg andere Europese airports op het hoog. Binnenkort verwacht Van der Sluis het nieuwste toestel van JetBlue te verwelkomen. “Op dat toestel is het blauw van JetBlue nog blauwer dan blauw.”

Mint (businessclass). Tekst gaat verder onder de foto.

Agententarieven

Voor reisprofessionals zijn er agententarieven. Deze agent fares zijn geladen bij verschillende IATA-agenten en consolidators en kunnen daar worden geboekt.