Video’s – Update: Boeren vertrekken weer na blokkade Groningen Airport Eelde

Deel dit artikel

De boeren die protesteerden bij Groningen Airport Eelde tegen de stikstofplannen van de regering, door hun trekkers op de stoep voor de vertrekhal te parkeren, zijn rond 15.15 uur weer vertrokken bij de luchthaven. De luchthaven heeft laten weten dat de actie gemoedelijk is verlopen.

In overleg met burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo is afgesproken dat de start- en landingsbaan niet geblokkeerd mogen worden en dat de traumahelikopter naar het UMCG in Groningen normaal moet kunnen functioneren.

Hoeveel boeren er precies naar de luchthaven komen is niet bekend, maar er wordt over honderden gesproken. Een woordvoerder van de Maurechaussee heeft in diverse media laten weten dat er vandaag geen commerciële vluchten zijn vanaf de luchthaven. De directeur van de luchthaven, Meiltje de Groot, heeft aan RTV Noord laten weten op de luchthaven aanwezig te zijn.

De luchthaven liet eerder over de aangekondigde boerenprotesten van maandag jl., die zich op luchthavens zouden richten maar dat niet deden, weten:

“Bij de aangekondigde protesten van de boeren op het stikstofbeleid van de rijksoverheid voor komende maandag 4 juli zijn ook luchthavens genoemd als mogelijke locatie. Groningen Airport Eelde is hierover in overleg met de politie en de Koninklijke Marechaussee. Deze laatste is verantwoordelijk voor ordehandhaving en veiligheid op Nederlandse luchthavens, zoals Groningen Airport Eelde. Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen of en wanneer er komende maandag acties zullen zijn bij onze luchthaven. Op onze website zullen wij de reizigers informeren over de actuele situatie. Houd onze socials en website in de gaten.”

“Groningen Airport Eelde heeft begrip voor de situatie waarin de boeren zich bevinden. Tegelijkertijd doet de luchthaven een beroep op onze Noordelijke boeren om op de geplande actiedag, maandag 4 juli, onze luchthaven te ontzien. Om haar diensten van algemeen maatschappelijk belang, zoals de inzet van de traumahelikopter, de ambulancedienst én de donorvluchten voor het UMCG ten alle tijden doorgang te laten vinden, alsmede om de noordeling van zijn of haar vakantie te kunnen laten genieten.”

Dutch farmers block Groningen Airport. pic.twitter.com/FFTaZGwm2g — RadioGenova (@RadioGenova) July 6, 2022

Dutch farmers block Groningen Airport. pic.twitter.com/fS9pqv2Sid — RadioGenova (@RadioGenova) July 6, 2022

Author Arjen Lutgendorff