Visie op Toekomst is dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Je komt tijd tekort, dingen blijven liggen en je wilt liever meer tijd besteden aan zaken waar je plezier in hebt. De oplossing: huur af en toe een persoonlijke Virtual Assistent in. Iemand die je helpt met administratie, je mailbox bijhoudt, op het gebied van IT iets regelt, je social media bijhoudt, de financiën doet…noem het maar op. Zodat jij je met de leuke dingen bezig kunt houden! Meer weten? Kom langs bij onze stand, kom langs bij onze presentatie of stuur een mail naar info@visieoptoekomst.nl. Dan kunnen we je gelijk vertellen welke tijdelijke introductieaanbieding we voor je hebben.”