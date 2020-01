Visit USA en Brand USA lanceren ‘Ask A Local campagne’ in Nederland

Visit USA Nederland heeft door een samenwerking met Brand USA een unieke kans aangegrepen om de VS in Nederland nog meer te promoten als een van de meest belangrijke long-haul reisbestemmingen voor de Nederlandse markt. Visit USA haakt samen met haar touroperator-leden aan bij de “Ask a Local” campagne van Brand USA. De campagne start op woensdag 15 januari, waarbij de video’s van twaalf Amerikaanse staten, dertien weken lang centraal staan met als doel consumenten te enthousiasmeren over het reizen naar Amerika.

Amerikaanse locals delen hun tips over hun eigen stad of regio. Van stranden tot fietspaden en van brouwerijen tot hippe koffietentjes, de Verenigde Staten heeft voor iedereen iets te ontdekken. Ask a Local en krijg leuke ideeën van de lokale bevolking zelf en ontdek de beste attracties, plaatsen om te eten, winkelen en nog veel meer. “Met deze campagne nemen we de consument mee naar de lokale bevolking van de verschillende Amerikaanse bestemmingen. Zij gaan insider tips delen waarom het de moeite waard is om de volgende Amerika-reis naar deze bestemming te plannen. Het maakt niet uit of de reis twee dagen of twee maanden duurt, “Ask A Local” zal de consument helpen een ervaren reiziger te worden”, aldus Nicole Conrad (Country Manager Brand USA Nederland).

Inspiratie

Brand USA heeft in totaal twaalf inspirerende video’s beschikbaar gesteld waarvan de bestemmingen ook lid zijn van Visit USA, zoals Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Louisiana, Minnesota, Montana, Nevada, Oregon, South Dakota, Texas en Wyoming. Deze staten vormen de content van de campagne. Op de website van Visit USA, www.visitusa.nl/askalocal, zijn twaalf nieuwe bestemmingspagina’s opgezet met de “Ask a local” video’s en verdere informatie over de desbetreffende staat. Als “call to action” is op elke pagina ruimte gemaakt voor twee of drie reispakketten van de deelnemende touroperators. Partners in deze campagne zijn Creating Stories, De Jong Intra Vakanties, Experience Travel, Le Beau Reizen, GoAmerika, NBBS, Tenzing Travel, Tioga Tours, Travelworld, Travelhome en TUI.

Win-actie

Bij de campagne hoort een win-actie, waaraan consumenten kunnen meedoen en kans maken op een van de elf reisvouchers ter waarde van € 250. Meedoen kan door het delen van een vakantiefoto van een reis door Amerika via Facebook of Instagram met de hashtags #AskAlocal en #VisitUSAnl in combinatie met een inschrijving voor de win-actie via de website. Aan het einde van de campagne op 27 april worden de winnaars bekendgemaakt. De campagne wordt ondersteund en gepromoot door middel van een breed scala aan marketingactiviteiten, zoals Google Adwords, direct mailings, social media, twee OOH campagnes (online banners en landelijke display posters) en het Brand USA theater op de Vakantiebeurs die van 16 tot en met 19 januari plaatsvindt in de Jaarbeurs Utrecht.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.