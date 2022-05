Vliegen via Schiphol? Doe een PCR-test in Hoofddorp

Deel dit artikel

Infotorial – Gelukkig hebben we momenteel niet zoveel te maken met coronamaatregelen en we hopen natuurlijk dat dat zo blijft. Toch wordt de wereld wat dat betreft misschien wel nooit meer hetzelfde: waar je eerder zonder veel gedoe de meeste landen kon bezoeken, worden er nu vaak aanvullende eisen gesteld. Het is handig om bijtijds uit te zoeken wat er gevraagd wordt door het land waar je naartoe gaat. Daarmee voorkom je vervelende verrassingen!

Landen met een coronabewijs

Of er voor jouw bestemming een coronabewijs nodig is, is meestal vrij gemakkelijk te achterhalen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken houdt dit op de eigen website goed bij. Houd er wel rekening mee dat voorschriften snel kunnen veranderen en dat geldt voor zowel zakelijke reizen als vakantiereizen. Als het aantal coronabesmettingen toeneemt, is de kans groot landen wijzigingen aanbrengen in hun coronamaatregelen. Dan kan het ook gebeuren dat je opeens tóch een coronabewijs nodig hebt om een land binnen te komen. Voldoe je dan niet aan de eisen voor een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs? Dan heb je een testbewijs nodig. Vlieg je vanaf Schiphol? Dan kun je eenvoudig en snel een PCR-test in Hoofddorp laten uitvoeren. Met een last minute-test heb je dan al binnen 30 minuten je testresultaat. En met een negatief testresultaat kun je vervolgens dus gewoon op het vliegtuig stappen.

Op reis met kinderen

Er is nog weleens verwarring over: moet je je kind nu wel of niet laten testen? Doordat landen hier verschillende richtlijnen in hanteren, is het extra raadzaam om dit voordat je op reis gaat goed te controleren. Voor sommige landen is het bijvoorbeeld niet nodig om kinderen jonger dan 12 jaar te laten testen, terwijl andere landen dat juist wel vragen. En ook hier geldt helaas dat regels snel kunnen veranderen. Controleer dus vlak voordat je vertrekt nogmaals wat de regels zijn van het land waar je heen gaat. En mocht het dan alsnog nodig zijn, dan is het dus goed om te weten dat een sneltest doen in Hoofddorp in zo’n geval uitkomst kan bieden. Goede reis gewenst!

Author redactie