Vliegtickets.nl: 66% van de Nederlanders is vóór een coronapaspoort

Het is onduidelijk wanneer we weer zorgeloos op reis kunnen met het vliegtuig. Grootschalig gebruik van sneltesten en een coronapaspoort zouden mogelijk een deel van de oplossing kunnen zijn. 66% van de Nederlanders is vóór de invoering van een coronapaspoort, zo stelt Vliegtickets.nl.

Vliegtickets.nl deed onderzoek onder 1472 personen. Op de vraag wat men vindt van de invoering van een mogelijk coronapaspoort/vaccinatiepaspoort om weer naar het buitenland te kunnen vliegen, antwoordt 66% positief. 20% is tegen en 14% heeft geen mening.

Toekomstmuziek

Sander van Veen, Manager Marketing & Yield van Vliegtickets.nl: “Sinds maart 2020 leven we in een wereld waarin het niet meer zo vanzelfsprekend is om het vliegtuig te nemen naar het buitenland. Maar er is licht aan het einde van de tunnel en, we merken steeds weer dat mensen staan te popelen om weer te kunnen vliegen. In andere landen wordt al gepraat over een coronapaspoort en ook in Nederland blijkt er een redelijk draagvlak voor te zijn. Of het zover komt, weten we uiteraard niet. Het lijkt realistischer dat sneltesten en teststraten op luchthavens ervoor kunnen zorgen dat we in de nabije toekomst weer kunnen vliegen.”

