Vluchten vanaf Groningen Airport naar Scandinavian Mountains een jaar uitgesteld

Directe aanleiding voor de annulering is het feit dat ook Zweden op code oranje ging en er een quarantaineplicht ging gelden, voor vanuit Zweden naar Nederland terugkerende reizigers, van minimaal 10 dagen. Voor bestemming Noorwegen geldt momenteel zelfs een 10 daagse quarantaineplicht bij binnenkomst. Bovendien is het reisadvies van de Nederlandse regering niet eenduidig en negatief. Daar de vooruitzichten onzeker zijn en BBI Travel binnen afzienbare tijde geen versoepeling van de maatregelen verwacht, is er besloten de chartervluchten vanaf Groningen Airport Eelde naar Scandinavian Mountains Airport voor dit seizoen te annuleren.

“Het feit dat klanten die we nu moesten teleurstellen aangeven volgend jaar zeker terug te komen, sterkt ons”, aldus Henk van der Kooi (directeur van BBI Travel). ”Al bij de lancering merkten we de populariteit van de bestemming en het vertrek vanaf Groningen Airport Eelde, dus we gaan hoe dan ook gaan we volgend jaar van start.”

Vluchtschema 2021/2022