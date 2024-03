KLM-passagiers die reizen in World Business Class kunnen met een nieuwe service vanaf 45 dagen tot 24 uur voor vertrek hun hoofdgerecht bestellen. De keuze voor de maaltijd kan worden gemaakt tijdens het boeken op de KLM-website, in de KLM-app of na de boeking via MyTrip.

De service is inmiddels beschikbaar op 80% van de intercontinentale KLM-bestemmingen die vertrekken vanaf Amsterdam. Het gaat om vluchten naar diverse bestemmingen in Azië, Afrika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en het Caribisch gebied.

Sinds de testfase, vorig jaar zomer, hebben al meer dan 10.000 Business Class-passagiers hun maaltijd voorafgaand aan de vlucht besteld. Wegens dit succes wordt de service steeds verder uitgebreid.