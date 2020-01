Vuelandia en Isropa Reizen starten samenwerking

Mikel van Nimwegen en Danny Ruitenberg (beiden eigenaar en oprichters van Vuelandia) en Ton Vendrig (Directeur Isropa Reizen) hebben vandaag laten weten met veel genoegen en vertrouwen een samenwerking te zijn gestart.

Vendrig (Directeur van Isropa Reizen): “2019 was voor ons het jaar van de ommekeer. De systemen zijn stabiel en we hebben in 2019 de groei gerealiseerd zoals gewenst. Belangrijk hierin is de koppeling met Amadeus/Pyton waardoor we altijd de pakketten en ons maatwerk samenstellen op basis van de laagste tarieven. Ons besluit om de samenwerking met Vuelandia te starten heeft naast een financiële component vooral een persoonlijke achtergrond. Je merkt dat Mikel en Danny continu bezig zijn met het bouwen aan hun organisatie, waardoor ze de processen volledig kunnen afstemmen op de behoeften van hun partners. Klantvriendelijkheid, kennis en snelheid zijn daarin zeer belangrijk. Vol vertrouwen zetten wij de volgende stap naar volwassenheid en met Vuelandia hebben we een betrouwbare en kundige partner gevonden.”

Van Nimwegen: “Beter kunnen wij 2020 niet starten! Dit is opnieuw een serieuze bevestiging dat wij met onze producten en diensten uitstekend kunnen aansluiten op de behoefte van de klant. Onze focus op de B2B markt en het inspelen op dat wat nodig is vertaalt zich in nauwe samenwerking en groei. Isropa Reizen is een partij die hoog op ons lijstje stond om mee samen te werken, zeker gezien hun groei en ambitie die erg bij ons past.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.