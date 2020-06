Vueling vanaf eind juni terug op Schiphol

Vueling is van plan om op 22 juni 2020 haar internationale activiteiten te herstarten waaronder de route van Barcelona naar Amsterdam en van Barcelona naar Milaan, dat melden Spaanse media.

Gisteren werd bekend dat Level Europe (net als Vueling onderdeel van de International Airlines Group) in de financiële problemen zit en faillissement heeft aangevraagd. De lowcost airline nam vorig jaar de plek in van Vueling, had een basis op Schiphol en zou deze zomer vliegen naar Milaan, Londen Luton, Barcelona, Rome Fiumicino, Lissabon, Fuerteventura en Wenen. Of Vueling meerdere rechtstreekse vluchten gaat uitvoeren vanaf Schiphol is niet duidelijk.

Maandag 22 juli is exact één dag nadat de Spaanse regering de beperkingen op vluchten naar Schengenlanden gaat opheffen. De VY8309 van Amsterdam naar Barcelona staat gepland om op 22 juni te vertrekken om 18.55 uur en komt aan in Barcelona om 21.15 uur. Naast de route Barcelona – Amsterdam kondigde Vueling eerder al de routes Barcelona – Parijs en Barcelona – Londen aan. De thuisbasis van Vueling zijn de luchthavens Barcelona-El Prat en Rome-Fiumicino. Daarnaast heeft de airline vliegtuigen gestationeerd in onder meer Alicante, Madrid en Valencia. Of er nog een doorstart komt voor Level is onduidelijk.

