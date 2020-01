Vulkaanuitbarsting Filipijnen: vluchten geannuleerd

Vanwege de uitbarsting van de Filipijnse vulkaan Taal zijn toe nu toe meer dan 240 vluchten van en naar Manilla geannuleerd.

De KLM heeft alle vluchten tussen Taipei in Taiwan op de Filipijnse hoofdstad Manilla geschrapt, meldt de vliegmaatschappij. Het internationale vliegveld van Manilla is sinds zondag gesloten wegens de uitbarsting van de vulkaan op het Filipijnse eiland Luzon, zodat er geen vliegverkeer mogelijk is. KLM vliegt niet rechtstreeks op Manilla, maar via de Taiwanese hoofdstad Taipei. De luchtvaartmaatschappij blijft wel op Taipei vliegen.

Update: Manilla’s Ninoy Aquino International Airport is plaatselijke tijd 8.00 uur weer opengaan. “We werken echter nauw samen met de luchtvaartautoriteiten die de aswolk in de gaten houden voor het geval dat de sluiting van de luchthaven van Manilla moet worden verlengd. Als de sluiting wordt verlengd, kan het zijn dat we extra vluchten van of naar Manilla moeten annuleren of vertragen. Houd hiervoor de site van de luchtvervoerder in de gaten.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.