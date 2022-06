VvKR: liever om de tafel dan rechtbank

Deel dit artikel

De VvKR laat in een persbericht weten dat het de juridische stappen die de ANVR en Consumentenbond overwegen te nemen tegen Schiphol steunt, omdat ook haar leden allemaal pakketreisaanbieders zijn en al zodanig last hebben van de vertragingen en de aansprakelijkheden. Anderzijds stelt de VvKR voor om samen met Schiphol en ANVR om de tafel te zitten “teneinde tafrelen als zich die nu voordoen op vliegveld Schiphol te voorkomen. En gezamenlijk te werken aan de vlotte verwerking van der reizigersstroom. In plaats van tegenover elkaar te komen staan bij de rechter”.

“De meeste mensen moeten sparen om het geld voor een reis bij elkaar te krijgen. Zij leven hier naar toe, zeker na twee jaar coronamaatregelen. Zij hebben deze vakanties heel hard nodig. Nu de beperkingen zijn weggevallen wil de consument weer op reis en op vakantie. zowel ver weg als dichtbij. Ze hebben hun droomreizen immers vaak moeten uitstellen. Het is voor ons onverklaarbaar dat Schiphol, en ook de overheid dit niet hebben zien aankomen”, aldus Ton Brinkman, voorzitter VvKR. “Op het gebied van alternatief vervoer en beter personeelsbeleid heeft de lichthaven alle tijd gehad om zich goed voor te bereiden.”

Maar hadden ze dit niet kunnen voorzien op Schiphol?

In 2019 werd al gesproken om het aantal vluchten op Schiphol te beperken tot onder de 500.000 vliegbewegingen en nog verder terug te dringen. Dit vanwege overlast van omwonenden en de CO2 uitstoot. Er is al enige tijd een discussie gaande om korte afstandsvluchten (zeg tot 700 km) te beperken in ruil voor de inzet van de trein.

“Maar juist hier gaat het mis”, geeft Brinkman aan. “Neem als voorbeeld een Amerikaanse reiziger die over een half jaar naar Parijs wil vliegen en Airport Schiphol Amsterdam als hub boekt. Eigenlijk zou die Amerikaan best met de hoge snelheidstrein naar Parijs willen doorreizen, maar tot een maand voor boeking is niet zichtbaar dat er een Thalys van Schiphol Airport naar Parijs gaat, dus boekt die reiziger maar alvast een vliegtrip van Amsterdam naar Parijs. Dit is volkomen overbodig als Thalys en Schiphol beter zouden samenwerken en veel eerder aansluitende trein verbindingen zichtbaar en vooral boekbaar zouden maken. Waarom is hier de afgelopen twee jaar niet in geïnvesteerd?”, vraagt Brinkman zich af. “Bovendien is dit maar één voorbeeld waar het misgaat en zo zijn er veel meer oplossingen te bedenken waarbij Schiphol de korte vluchten kan inwisselen voor de inzet van de trein en waardoor de passagiersdrukte op de luchthaven ook wordt ontlast.”

Maar er gaat meer mis!

De acute problemen ontstaan volgens de VvKR momenteel door onvrede bij onder andere de beveiligers op de luchthaven over de lonen en de werkdruk. ‘Al jaren lang gebruikt Schiphol dienstverleners zoals uitzendbureaus voor de flexibele bemensing van allerlei afdelingen zoals bewaking en bewegwijzering en bagage handling etc. Echter jaar op jaar werden deze organisaties door Schiphol gevraagd om goedkoper te werken. Na verloop van tijd ontstaat er dan vanzelf een druk op de inkoop, oftewel de beloning van de uitzendkrachten. Uitzendbureaus betalen liever meer loon aan de uitzendkrachten dan minder omdat het alleen al bijdraagt aan wervingskracht in deze tijd van arbeid schaarste. Inmiddels heeft de directie samen met de vakbond het salaris verhoogd voor deze diensten maar dit is natuurlijk veel te laat ingezien.’

Oproep tot lange termijn visie: betere samenwerking tussen de reisbranche en de dienstverleners op het vliegveld?

Waarom zouden reisorganisaties via de brancheorganisaties ANVR & VvKR niet samen met Schiphol en de uitzendbureaus optrekken? Door tijdig de uitzendbureaus van data te voorzien zodat zij eerder en efficiënter de stroom van vakantiereizigers kunnen opvangen met het “just in time” aanleveren van flexibele krachten aan Schiphol Airport.

Author Arjen Lutgendorff