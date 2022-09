VvKR-reisspecialisten starten duurzaamheidstraining

Deel dit artikel

Op 9 september kwamen 25 VvKR-reisspecialisten in Nieuwegein bijeen om deel te nemen aan de training voor het speciale Travelife-trajact dat deel uit maakt van het Europese SUSTOUR-programma. Dit heeft als doel de duurzaamheid van Europese touroperators te verbeteren. Samen werken VvKR en Travelife aan duurzaamheidserkenning.

“VvKR heeft al een aantal leden die gecertificeerd zijn voor Travelife”, zegt VvKR voorzitter Ton Brinkman. “Maar het is goed dat er nu zo’n groot aantal VvKR-leden deze certificeringstraining gaan volgen. VvKR is tenslotte opgericht om de belangen van kleinschalige reis organisaties te behartigen en deze certificering is dan ook een logische vervolgstap.”

Deelnemer Ariëlle de Wit van Mimpi Reizen zegt dat het heerlijk is om weer even de puntjes op de -i te zetten wat betreft duurzaamheid. “Er zijn zoveel mogelijkheden om je daar mee bezig te kunnen houden, het is meer dan CO2-compensatie alleen. Fijn dat je als nieuwe reisorganisatie ook gelijk mee genomen wordt in dit duurzaamheidstraject.” Veel trainingen zijn online te volgen, maar de bijeenkomst op 9 september was speciaal voor VvKR-leden. Trainer Anne de Jong van Travelife: “Het is goed om te zien dat steeds meer kleinschalige reisorganisaties willen en gaan verduurzamen. Deze training met een relatief klein groepje gaf veel ruimte voor interactie en inspiratie om duurzaamheid op een praktische manier te implementeren.”

In totaal zijn 629 bedrijven binnen de Europese Unie geselecteerd voor het SUSTOUR ondersteuningsprogramma. Een totale lijst met reisorganisaties die zich hebben ingeschreven voor het technische ondersteuningsprogramma van SUSTOUR is hier beschikbaar.

Author Sharon Evers