Wat gebeurt er na de Brexit op Schiphol?

Vannacht om twaalf uur gaan de Britten uit de Europese Unie, maar wat merk je hier straks van op Schiphol? De luchthaven zette het voor ons op een rijtje. “We volgen de ontwikkeling op de voet, maar zijn tegelijkertijd voorbereid op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU.”

Wat we van de Brexit gaan merken op Schiphol? Het antwoord is eigenlijk: niets. Nadat de Britten op 31 januari de EU hebben verlaten, gaat er een overgangsperiode in. Deze periode duurt tot 1 januari 2021. In die periode zijn er onderhandelingen over de toekomstige relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. In de tussentijd verandert er voor passagiers nog niks.

Vliegen tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk

Dat betekent dus dat je nog steeds met dezelfde controles bij security, marechaussee en douane van en naar het Verenigd Koninkrijk vliegt. Wist je dat wij de best verbonden luchthaven met de Britten zijn? Vanaf Schiphol kan je met zes luchtvaartmaatschappijen naar maar liefst 26 bestemmingen in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland vliegen. Jaarlijks vliegen er 10,5 miljoen reizigers tussen Schiphol en het Verenigd Koninkrijk. Daarvan stappen 2,7 miljoen mensen over op Schiphol naar een volgende vlucht.

Hoe zit het na 2020?

Hoe de situatie na 2020 precies zal zijn, moet blijken uit de onderhandelingen die het komende jaar plaatsvinden. Wij volgen de situatie op de voet, zodat jij ook dan onbezorgd op reis kunt gaan.

