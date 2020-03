Wat te doen met consumenten die niet willen betalen?

Met de meivakantie in aantocht krijgen steeds meer reisprofessionals te maken met klanten die geen restbedragen willen betalen, omdat zij tijdens de coronacrisis niet op reis willen. TravelPro vroeg Frank Radstake (Consumentenzaken & Sociaal Beleid ANVR) wat de rechten zijn van reisondernemers en hoe je volgens hem het beste kan omgaan met mensen die niet willen betalen.

Wanneer moet een restantbetaling eigenlijk uiterlijk zijn betaald?

“Je mag als ondernemer zelf bepalen wanneer klanten hun restantbetaling uiterlijk moeten betalen, maar de meeste ondernemers houden nog steeds zes weken voor vertrek aan.”

Wanneer een touroperator reizen al heeft geannuleerd, dan is er geen sprake meer van een restantbetaling. Dat daar geen onduidelijkheid over is.

“Daar is inderdaad geen onduidelijkheid over . Als de reis is geannuleerd, dan is er geen sprake van een restantbetaling en krijgen mensen een Corona-voucher met als waarde het bedrag dat al is betaald.”

En als de reis niet is geannuleerd? Er zijn nog genoeg touroperators die hun reizen in mei nog niet hebben geannuleerd, terwijl veel mensen helemaal niet meer in mei weg willen.

“Als ANVR hebben wij geadviseerd om alle reizen in april niet door te laten gaan. Wanneer je een klant hebt die in mei op vakantie gaat en de touroperator heeft deze reis nog niet geannuleerd, dan moet de klant in principe gewoon het restbedrag betalen. Dat is geregeld in Artikel 10 van de ANVR Reisvoorwaarden. Vandaag moet bijvoorbeeld het restantbedrag worden betaalt voor een reis die over zes weken vertrekt.”

En als de klant het restbedrag niet wil betalen?

“In principe wil je natuurlijk de regels volgen. Wanneer je merkt dat een klant niet betaalt, dan moet je hem bijvoorbeeld sowieso nog twee weken de tijd geven. Wanneer het dan nog niet is betaald, dan annuleer je de reis en zijn er kosten voor de klant. Dit zou je dan uiteindelijk kunnen innen via een incassobureau. Dat is zoals het formeel loopt. Dat wil je helemaal in deze situatie natuurlijk ook liever niet. Maar: het is volkomen het recht van de reisorganisator om tegen de klant te zeggen dat hij/zij moet betalen.”

Er zijn mensen die het geld liever in hun zak houden, dan dat ze straks een Corona-voucher in handen hebben. Heb je in zo’n geval een tip?

“Als je de mogelijkheid hebt, probeer je klanten dan een iets ruimere betaaltermijn te geven Dan heb je zelf ook iets meer tijd en dat geeft jezelf en klant minder druk. Maar dat kan natuurlijk ook niet altijd. Mijn advies is daarom altijd om alles op alles te zetten om met de klant om de tafel te gaan zitten om de reis om te boeken.”

Allerlei mogelijkheden, wel lastig hoor.

“Begrip tonen in deze situatie helpt altijd. Er zullen moeilijke, ingewikkelde gesprekken gaan plaatsvinden voor reisprofessionals. Omboeken is by far het beste in deze situatie. Je ziet inmiddels dat er bedrijven zijn die zijn gaan spelen met de termijn van zes weken. Ik weet zeker dat ANVR-reisbedrijven dit op een goede manier gaan oplossen.”

Het probleem is vaak de verplichtingen richtingen leveranciers….

“Inderdaad, de consument de mogelijkheid bieden om de restbetalingen vier weken voor vertrek te doen in plaats van zes weken voor vertrek is een oplossing die alleen mogelijk is wanneer je dat als onderneming ook aan kan richting je leveranciers. De verplichtingen richting leveranciers zijn nou eenmaal vaak de redenen dat reisondernemers toch restanten betaald willen hebben, omdat zij hun leveranciers moeten betalen. Probeer er op een slimme manier uit te komen. De basisregel is dat de klant het restbedrag moet betalen, maar in de praktijk komt het er op neer dat je een goede oplossing moet vinden die ook naar tevredenheid is van je klant. Het best passende antwoord voor alle reisondernemingen heb ik niet. Piet heeft weer een andere deal met z’n leverancier dan Jan. Er zijn touroperators die met lijndienstvluchten werken, maar ook die met charters werken én ook die met beiden werken. Je moet met een oplossing komen die past bij je eigen klant en bij je eigen businessmodel. Wees creatief, dat zijn we in deze wel geworden.”

