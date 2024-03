Sinds 1 januari 2024 is Susan Vrolijk de nieuwe Regional Manager Europe bij Curaçao Tourist Board en neemt daarbij de rol over van Muryad de Bruin.

“Ik ben nu sinds een paar weken deel van het Curaçao-team en ik heb in die weken al heel veel mensen in de toerisme-industrie leren kennen. Ik vind het fantastisch dat ik nu mijn liefde voor Curaçao kan delen met zoveel mensen in de branche en daarbuiten. Ik ben heel warm ontvangen door de partners en het is indrukwekkend om te zien hoe sterk de relaties zijn. Curaçao heeft duidelijk een plek in het hart van veel branchegenoten en consumenten veroverd en ik kijk ernaar uit om kennis te maken met reisagenten en partners die zo belangrijk zijn geweest in onze ontwikkeling en om ook richting de toekomst samen te werken”, laat Susan weten aan Travelpro.

Vol vertrouwen

We vragen haar naar de laatste ontwikkelingen op het eiland en de verwachtingen voor 2024. Susan: “We hebben 2023 afgesloten met een recordaantal bezoekers. Ruim 582.000 toeristen verbleven op het eiland. December was de beste maand van het jaar met in totaal ruim 63.000 verblijvende toeristen, waarvan iets meer van 23.000 bezoekers uit Nederland. Het vormt een stijgende lijn die vanuit 2022 wordt doorgezet en we verwachten ook in 2024 weer aanzienlijk meer toeristen te mogen ontvangen. We zien het nieuwe jaar vol vertrouwen tegemoet met het positieve sentiment in de markt en het toegenomen aantal stoelen en kamers om deze vraag goed te kunnen opvangen. Het is voor Curaçao altijd heel belangrijk geweest om groei te halen uit verschillende markten en om te focussen op de doelgroepen die het beste passen bij de veelzijdige ervaringen die het eiland te bieden heeft. De resultaten hiervan zullen we ook in 2024 blijven zien. Europa, en in het bijzonder Nederland, is belangrijk voor ons, maar de vraag uit Latijns-Amerika en Noord-Amerika zorgen ook voor een gebalanceerde groei. We hebben ambitieuze groeiplannen, maar willen vooral ook zorgen dat deze goed kunnen worden uitgevoerd en in lijn blijven met de ontwikkelingen op het eiland om de kwaliteit van het toerisme product te blijven garanderen.”

Steeds veelzijdiger

De focus dit jaar ligt volgens Susan op de verdere ontwikkeling en verdieping van de ervaring die bezoekers hebben. “Vanaf de eerste kennismaking met onze communicatie tot en met hun ervaring op het eiland. Dat betekent een verdere verdieping in de berichtgeving om de veelzijdigheid van het eiland te laten zien aan consumenten die zich aan het oriënteren zijn. Curaçao is een heerlijke bestemming waar zoveel te ervaren en beleven is en bezoekers kunnen echt hun programma afstemmen op hun persoonlijke voorkeuren. Dat moeten we ze blijven uitleggen. We werken ook aan het verrijken van het aanbod op het eiland. Zowel in accommodaties als in lokale productontwikkeling. Je maakt makkelijk kennis met de rijke cultuur die je vindt in de mensen, in de keuken en in de muziek en kunst die je letterlijk op straat vindt. Er zijn veel verschillende soorten kamers bijgekomen in de vorm van uitbreidingen van bestaande hotels en nieuwe hotelconcepten en ook de komende jaren komen er nog behoorlijk wat kamers bij in alle categorieën. Zo blijven we een bestemming in ontwikkeling en worden we steeds veelzijdiger.”

Groei

“Recent is The Rif at Mangrove Beach geopend, de uitbreiding van het Corendon Resort. In maart verwachten we de opening van het Marriott Courtyard, ook bij Willemstad. Het aanbod van restaurants op Curaçao blijft groeien en veranderen, zowel in de accommodaties als daarbuiten. Het is heel leuk om te zien dat de authentieke keuken van Curaçao daar een prominente rol in speelt. Met zoveel culturen op het eiland is het een feest van smaken uit alle windstreken, die zowel authentiek worden bereid in lokale restaurants als ter inspiratie dienen in internationale keukens. Ook zien we de trend van farm-to-table zich verder ontwikkelen. Hierbij wordt gebruikgemaakt van lokale producten die lokaal verbouwd worden. En dat zijn er een stuk meer dan je in eerste instantie zou denken. Een ander mooi voorbeeld van lokale ontwikkelingen is Kura Hulanda Village. De straatjes midden in de wijk Otrobanda zijn een bruisend centrum geworden met allerlei winkeltjes, restaurantjes en andere lokale initiatieven. Je eet heerlijk onder de sterrenhemel op het centrale plein. Een heerlijke mix van toeristen en lokale bezoekers. In dit complex is ook het Kura Botanica hotel gelegen. Ook zou je Hòfi Mango moeten bezoeken. Dit project is opgezet door Jandino Asporaat en vormt een natuurpark waar toeristen en de lokale bevolking kennis kan maken met de prachtige natuur en de rijke geschiedenis van dit deel van het eiland. En na een wandeling kan je heerlijk afkoelen bij het strand van Cast Away Beach Club.”

Duurzame initiatieven

Ook op Curaçao gebeurt er op het moment veel op het gebied van duurzaamheid. “Dat zie je in innovaties die hotels doorvoeren in hun energievoorziening of het gebruik van recyclebare materialen. Ook zie je steeds vaker laadpalen geplaatst worden waardoor het rijden met elektrische auto’s steeds populairder wordt. Met de zon en wind op het eiland wordt er richting de toekomst vol ingezet op duurzame manieren om energie op te wekken. Als je aankomt op het vliegveld zie je al een windmolenpark en er zijn plannen voor uitbreiding. Ook in het klein zijn er diverse initiatieven op het gebied van duurzaam toerisme. Er zijn bijvoorbeeld lokale projecten waarbij zwerfplastic wordt omgezet in allerlei toepassingen. Ook wordt er gejaagd op de koraalduivel, een vis die schadelijk is voor de onderwaterwereld en die nu voor consumptie wordt gevangen. Lionfish Curaçao maakt hier prachtige sieraden van. Sowieso wordt er hard gewerkt aan de bescherming van de onderwaterwereld in de vorm van een Curaçao Marine Park in samenwerking met de lokale autoriteiten en milieubeschermers.”

Curaçao North Sea Jazz Festival

“Een paar weken geleden waren we samen met onze partners weer prominent aanwezig op de Vakantiebeurs. Een mooie kick-off van het jaar en we waren heel blij om zoveel mensen op de stand te zien en te spreken. De komende maanden zijn we in Nederland en Duitsland weer aanwezig op verschillende beurzen, waaronder ook een aantal duikbeurzen. Onlangs konden we bekendmaken dat het Curaçao North Sea Jazz Festival gaat worden georganiseerd. Door de jaren heen heeft het festival een indrukwekkende line-up aan artiesten van wereldklasse ontvangen, waaronder legendes als Prince, Stevie Wonder en Sting. We kunnen dan ook niet wachten tot de line-up voor dit jaar bekend wordt gemaakt. Dit wordt echt een van de hoogtepunten van het jaar. Curaçao staat nog steeds volop in de aandacht en onze focus is om ervoor te zorgen dat we de veelzijdigheid van het eiland goed overbrengen. Dat zullen we blijven doen door in contact te blijven met al onze reispartners en via allerlei media richting de consument. Natuurlijk werken we samen met onze touroperator-partners en airlines om een goede balans te houden tussen vraag en aanbod. We zijn natuurlijk heel blij dat het zo goed gaat met het toerisme en we willen consumenten en reisagenten goed blijven informeren over nieuwe ontwikkelingen.”

Wil je weten hoe het op andere Caribische bestemmingen gaat? Lees dan de hele special in de nieuwste editie van Travelpro.