‘We willen dé autoriteit worden op reizen naar de Nordics’

De Belgische reisorganisatie Nordic heeft een kantoor geopend in Nieuwegein. Naast wintervakanties naar Lapland en IJsland kunnen binnenkort ook Hurtigruten vakanties worden geboekt, alsmede reizen naar Noorwegen, Zweden, Finland, Lapland, Faeröer en IJsland. TravelPro sprak met Hugo van Drie, hij is aangesteld als directeur van het Nederlandse kantoor.

Nordic is een Belgisch bedrijf, opgericht in 1980 en in 2008 gekocht door Maarten Raes, dat zich nu ook op de Nederlandse markt richt. Wat zijn de doelstellingen?

“Nordic is in België marktleider in reizen naar het Hoge Noorden. In België weet Nordic al jarenlang een constante groei te realiseren en staat er een hele gezonde organisatie, iets wat niet vanzelfsprekend is in deze tijd. Onze doelstelling is deze groei de aankomende jaren verder door te zetten. Dit zit ‘m enerzijds in productontwikkeling waarbij we fors investeren in goede bedden. Dit maakt dat we een hoogwaardig, uniek product te bieden hebben en de zekerheid aan capaciteit. Anderzijds blijven we investeren in een verdere digitalisering wat het mogelijk maakt de klant nog beter en efficiënter te bedienen. Wat betreft de Nederlandse markt is het onze doelstelling om dé autoriteit te worden op reizen naar de Nordics.”

Waar zien jullie het spreekwoordelijke gat in de markt?

“Steeds meer Nederlanders wisten Nordic de afgelopen jaren al te vinden zonder dat er een Nederlandse website was en er ook maar iets aan marketing werd gedaan in Nederland. Als je dan jaarlijks een groei weet te realiseren dan weet je dat je iets unieks in handen hebt waar je op door kunt bouwen. Nordic heeft zich gericht op het ontwikkelen van kleinschalige accommodaties en combineert dit met een eigen charteroperatie waardoor er een uniek product ontstaat. Over een gat in de markt durf ik niet te spreken, maar met deze reizen voldoen we wel aan een vraag uit de markt naar kleinschalige accommodaties dicht bij de natuur waarbij een unieke belevenis centraal staat. Een vraag die volgens mij de aankomende jaren alleen maar toeneemt.”

Lees verder in TravelPro 14 van 9 april 2021.

