Travelpro was vorig jaar te gast op de Caribbean Travel Marketplace op Barbados. Maar wat kunnen we dit jaar verwachten van het eiland?

We spreken met Debbie Moe (Senior Business Development Officer bij Barbados Tourism Marketing). “Dit jaar verwachten we een stijging van 20% in het aantal bezoekers ten opzichte van 2023. De ‘Feels Like’-campagne portretteert gevoelens die je ervaart als je naar een gelukzalig paradijs wordt getransporteerd. Denk aan het gevoel van vreugde die je ervaart als je je dierbaren van ver weg weer ziet of gewoon de tevredenheid om gewoon heerlijk te kunnen ontspannen. Maar er zijn ook nieuwe accommodaties te vinden op Barbados. Zo is Wyndham Grand Barbados geopend in november 2023. Verscholen tussen tropische tuinen aan de zuidoostkust van Barbados, biedt Wyndham Grand Barbados, Sam Lord’s Castle Resort & Spa, een all-inclusive luxe vakantie. Wyndham Grand Barbados biedt 422 ruime kamers en suites, de meeste met ononderbroken uitzicht op de oceaan, een keuze uit tien culinaire ervaringen en voorbeeldige service. Het resort vertelt het verhaal van verleden, heden en toekomst. Een all-inclusive resort waar duurzaamheid en welzijn centraal staan.”

‘Mindful Travel Barbados’

“Barbados zet zich middels het project ‘Mindful Travel Barbados’ in voor duurzaam toerisme. Een van de doelstellingen is om tegen 2030 plasticvrij en volledig groen en koolstofneutraal te zijn. Het eiland heeft diverse duurzame initiatieven zoals elektrische bussen, duurzame hotels, tegengaan van voedselverspilling en plastic vervangen door duurzame materialen. Bezoekers die tijdens hun bezoek aan het eiland hun steentje willen bijdragen aan het welzijn van dit eiland, kunnen via Mindful Travel Barbados uit een aantal duurzame community projecten kiezen, waar iedereen welkom is een bijdrage te leveren. Barbados bevordert duurzaamheid in de hotelindustrie, met de Eco Lifestyle Lodge als voorbeeld. Dit boetiekhotel aan de oostkust van het eiland integreert duurzaamheid op verschillende niveaus. Het eco-restaurant volgt een ‘farm to table’ concept, waarbij samenwerking met lokale boeren zorgt voor verse, biologische ingrediënten. De oprichters van de lodge beheren ook Eco Skywater, een onderneming die met een op zonne-energie werkende installatie op duurzame wijze meer dan 1.000 liter water per dag kan produceren om waterschaarste te bestrijden.”

Samenwerken

“Met prachtige koraalriffen omringd, zet Barbados zich in voor de bescherming ervan tegen plastic afval en vislijn schade. Initiatieven zoals Corall Barbados en Barbados Blue Water Sports bieden acties en educatie voor koraal behoud. Bezoekers kunnen deelnemen aan herplantingactiviteiten en zelfs koraal ‘adopteren’. De overheid van Barbados stimuleert duurzaam reizen met de introductie van elektrische bussen en een ambitie om tegen 2030 over te schakelen op volledig elektrisch of alternatief aangedreven openbaar vervoer. Hybride en elektrische auto’s zie je ook steeds meer terug in het straatbeeld. Om Barbados onder de aandacht te blijven brengen, zullen we samenwerken met een aantal grote en zullen we meerder marketingcampagnes voeren. Voor reisprofessionals herlanceren we onze Elite Club in maart 2024. Reisagenten krijgen de mogelijkheid om een online cursus te volgen op het platform en om hun boekingen naar Barbados te registreren.”

