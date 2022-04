“We zijn geen Max Verstappen-fanclub”

Deel dit artikel

Door de winst van Max Verstappen vorig seizoen zijn Formule 1-reizen populairder dan ooit. Was het een hype? Of kunnen we ook dit jaar weer een hausse aan Nederlandse Formule 1-fans verwachten? We spreken met Fred Verlinden (Stip Reizen), Maurice Ouwens (TUI) en Emma Berger (P1 Travel).

Zondag 20 maart is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. Stip Reizen is een van de grootste aanbieders van Formule 1-reizen in Nederland en is ook het merk binnen Corendon die de Formule 1-reizen uitvoert. Fred Verlinden (Directeur Stip Reizen) laat weten dat de boekingen goed lopen op dit moment. Fred: “Uiteraard dankzij het succes van Max Verstappen in 2021, maar ook door de grotere focus vanuit Stip op de Formule 1 en het grote aantal repeaters. Dat helpt uiteraard. We hebben het aanbod ook uitgebreid qua bestemmingen, al blijft de absolute focus op de laatste race van het seizoen liggen, Abu Dhabi. De boekingen gaan een stuk harder van vorig jaar, maar we zijn eerder begonnen en uiteraard hebben we naar verwachting dit jaar minder last van de coronacrisis. Dat helpt uiteraard ook.”

Author Dylan Cinjee