WestJet Airlines heeft vandaag een gloednieuwe non-stop lijnvlucht aangekondigd van Toronto naar Bonair.

De non-stop wordt voor het eerst aangeboden door de luchtvaartmaatschappij naar het eiland. WestJet start op 12 december en loopt tot medio april 2024 en zal eenmaal per week op dinsdag worden uitgevoerd.

Toenemende belangstelling

“We zijn erg blij om onze vrienden uit het noorden deze winter te verwelkomen op ons prachtige eiland via deze unieke route”, zegt Miles Mercera (CEO Tourism Corporation Bonaire). “Canada blijft een vitale verbinding voor Bonaire, met Canada in onze top 10 van goed presterende markten. Deze historische verbinding helpt tegemoet te komen aan de vraag naar toeristische belangstelling voor het eiland, die naar verwachting alleen maar zal toenemen tijdens de koudere maanden.”

Koude sneeuw

“We doen er alles aan om op de hoogte te blijven van de reiswensen en -behoeften van onze klanten”, aldus Alexis von Hoensbroech (CEO van WestJet Group). “Met deze nieuwe vlucht kunnen Canadezen meer uithoeken van het Caribisch gebied verkennen en de koude sneeuw van Toronto inruilen voor de warme bries van Bonaire.”

Win-win

Als eerste vrije verkoop vlucht van en naar Canada kunnen Bonairianen ook non-stop reizen naar Toronto boeken. WestJet komt met een lokaal initiatief, speciaal voor Bonairianen die Canada willen ervaren, tegen een gereduceerd tarief. “Dit is zeker een nieuwe mijlpaal voor ons en we moedigen onze lokale gemeenschap aan om van de gelegenheid gebruik te maken om naar Toronto te reizen – iets wat vóór deze vlucht veel moeilijker was”, aldus Jolinda Craane (commissaris van Toerisme van Bonaire). “Deze verbinding gaat twee kanten op, dus het is een win-win voor beide bestemmingen.”

Luchtbrug

“We zijn erg blij dat WestJet Bonaire heeft gekozen als hun enige nieuwe route deze winter. Internationale luchtvaartmaatschappijen hebben zeer beperkte nieuwe capaciteit om toe te voegen vanwege een tekort aan bemanning en vliegtuigen, deze aankondiging bewijst het vertrouwen dat we allemaal hebben in Bonaire en de markt van Toronto. De nieuwe wekelijkse non-stop vlucht zal onze passagiers uit de omgeving van Toronto en daarbuiten een veel betere verbinding met Bonaire bieden en de horecasector op het eiland de broodnodige extra luchtbrug geven. We zijn erg blij om deze nieuwe vlucht naar Toronto met WestJet in december te starten in nauwe samenwerking met al onze belanghebbenden”, aldus Maarten van der Scheer, CEO Flamingo Airport.