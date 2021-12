Frankrijk: testen voor toegang of boosterprik

Deel dit artikel

Wie in Frankrijk naar een restaurant, café wil of een skilift wil gebruiken, moet vanaf 15 januari aantonen dat hij een boosterprik heeft gehad of een negatief testresultaat kunnen tonen.

Vanaf 15 december 2021 is een coronabewijs (DCC) niet meer geldig voor mensen van 65 jaar of ouder, die hun tweede vaccinatie langer dan zeven maanden geleden hebben gehad. Alleen een Digitaal Corona Certificaat (DCC), in Frankrijk ‘pass sanitaire’ genoemd, met bewijs van drie vaccinaties is vanaf dan geldig. Vanaf 15 januari 2022 geldt deze maatregel ook voor personen van 18 jaar en ouder. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag bekendgemaakt.

Wie vanaf deze datum niet aan de voorwaarde van de derde prik (boosterprik) voldoet, wordt als ongevaccineerd gezien en moet bij ieder bezoek aan restaurant, bioscopen, musea, etc. een negatief PCR- of antigeentestresultaat laten zien van maximaal 24 uur oud. Het reisadvies voor Frankrijk is geel.

Author Sharon Evers