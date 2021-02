Willem Holle: “34 jaar lang met héél véél enthousiasme bij de Europeesche gewerkt”

Willem Holle was 1 oktober 34 jaar werkzaam bij Europeesche Verzekeringen, maar beleefde vorige week woensdag jl. zijn laatste dag met als afsluiter een borrel…thuis via Microsoft Teams.

Het is me nogal wat, weg moeten bij het bedrijf waar je 34 jaar met ziel en zaligheid voor hebt gewerkt.

“Dat het mij overkomt is niet leuk, maar het is een ramp wat er met de reissector gebeurt. De Europeesche is leveranciers van de reiswereld en heeft dus net als de reiswereld daar ook last van. Ik snap het dat er dan maatregelen genomen moeten worden. Ook bij de Europeesche zijn er in het verleden al wel eerder maatregelen genomen en ik ben altijd buiten schot gebleven. Het zou wel heel simpel zijn om te denken dat het jezelf nooit overkomt. Het is zoals het is.”

Lees het volledige interview met Willem in TravelPro #04 die we vrijdag 29 januari jl. publiceerde op TravelPro.nl.

