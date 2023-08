Na een prijsstijging van 10% in 2022, lijken de taxitarieven op Europese luchthavens te stabiliseren. De kosten voor een taxi van of naar Schiphol en/of Brussel zijn wel gestegen vergeleken met 2022.

Uit onderzoek van Vliegveldinfo.nl blijkt dat reizigers deze zomer op Europese luchthavens gemiddeld € 46 betalen voor een taxirit naar het centrum van de stad. In vergelijking met een jaar geleden is de prijs met gemiddeld +2,7% gestegen.

Voordeligst

In Turkije, Spanje en in Oost-Europa is een taxirit van of naar de luchthaven het voordeligst. Taxi’s van of naar Schiphol (€ 60) en Brussels Airport (€ 52) zijn duurder geworden ten opzichte van 2022. Beide vliegvelden behoren tot de duurste vliegvelden in Europa op basis van de prijs per kilometer. Het Airport Taxi Report Summer 2023 ‘Taxi tarieven op Europese luchthavens’ vergelijkt de taxi tarieven op de 50 drukste vliegvelden in Europa. Het rapport biedt reizigers inzicht in de gemiddelde prijs voor een taxirit naar het centrum bij aankomst op het vliegveld. Prijzen van vooraf geboekte taxi’s zijn niet meegenomen in de vergelijking.

€ 46

Inflatie en de oorlog in Oekraïne zorgden in 2022 voor een flinke stijging van de taxi tarieven op vliegvelden in Europa. In 2023 lijken de prijzen voor taxi’s op luchthavens in Europa te stabiliseren. Voor een taxi van de luchthaven naar het centrum van de stad, voor een taxirit van gemiddeld 32 minuten, betaal je in Europa gemiddeld € 46. In vergelijking met een jaar eerder (Airport Taxi Report Summer 2022) zijn taxi’s op vliegvelden nu +2,7% duurder.

Duurst

Er bestaan grote verschillen tussen landen. Taxi’s zijn het duurst op vliegvelden in het noorden en westen van Europa en goedkoper in het zuiden en oosten van Europa. Op de drukste vliegvelden in Spanje kost een taxirit naar het centrum van de stad gemiddeld € 27,50, in Turkije slechts € 13. Hoewel de prijzen in Turkije flink zijn gestegen, werkt de wisselkoers van de zwakke Turkse lira in het voordeel voor Europeanen en Amerikanen. Op vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk (€ 78), Duitsland (€ 47), Frankrijk (€ 47) en Italië (€ 78) liggen de gemiddelde prijzen vele malen hoger. Dit geldt met name voor vliegvelden op grotere afstand van het stadscentrum.

Grote verschillen

“Hoewel de taxi tarieven in Europa gemiddeld gezien slechts € 1 zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar (€ 46 in 2023 vs. € 45 in 2022) zijn de verschillen tussen landen groot en betalen reizigers soms flinke bedragen voor kleine afstanden”, aldus Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl. “Op de luchthavens Genève Airport (€ 8,67 per km), Zürich Airport (€ 4,33 per km), Kopenhagen Airport (€ 4,00 per km), Amsterdam Airport Schiphol (€ 3,53 per km) en Brussels Airport (€ 3,47 per km) bijvoorbeeld is de prijs per kilometer erg hoog. Deze vliegvelden bevinden zich niet ver van het stadscentrum, maar taxi’s zijn er duur. Deze vliegvelden beschikken over eigen treinstations, het openbaar vervoer biedt hier een uitstekend alternatief aan reizigers”.

Foto: Taxi’s bij Schiphol. Copyright: EQRoy / Shutterstock.com.