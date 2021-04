‘Zorg dat je op tijd je reis naar de Verenigde Staten boekt‘

Steeds meer mensen staan te trappelen om weer op reis te gaan. Deze zomer is er goede hoop op bestemmingen in Europa, maar ook durven steeds meer mensen te dromen over een reis naar de Verenigde Staten. Daarom hield Visit USA onlangs de Back on the Road – Show.

In totaal had het event 45 deelnemers. Vanaf het startpunt in Zwolle vertrok elke tien minuten een auto, die een route moest rijden langs zeven stops. Op elke locatie stond een USA-expert waarbij de deelnemers op een ludieke manier kennis konden maken met een stukje van de USA. De puzzelrit duurde ongeveer vier uur. ‘Het is super om weer een live event te organiseren. De vibe die dan ontstaat, daar word je gewoon vrolijk van. We willen allemaal weer aan de slag en reisagenten hebben ook de behoefte om elkaar weer te zien. Ook de partners stonden te trappelen’, laat Hanny Fluit (Target Travel/Visit USA) aan TravelPro weten.

