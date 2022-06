Zorgen om nationaal CO2-plafond voor de luchtvaart

Deel dit artikel

In een gezamenlijke brief aan Mark Harbers (minister van Infrastructuur en Waterstaat) hebben BARIN, IATA en ACN hun zorgen geuit over het voornemen van de Nederlandse regering om een nationaal CO2-plafond voor de luchtvaart in te voeren.

BARIN, IATA en ACN stellen zich op het standpunt dat de luchtvaart in een mondiale sector opereert en dat CO2 niet stopt bij de grens van een land. “Klimaatverandering vraagt om een mondiale en eenduidige oplossing, in plaats van een versnipperde aanpak. Nederland moet daarbij rekening houden met het effect van zijn beleid op de internationale inspanningen om de emissies van de luchtvaart aan te pakken”, aldus de drie partijen.

Lees hier de volledige brief aan Harbers.

Author Arjen Lutgendorff