ZRA’s TUI at Home steunen TUI Care Foundation

Reizigers willen het liefst dat hun vakantie bijdraagt aan de lokale economie en bevolking. Dat is een belangrijke uitkomst van eerdere onderzoeken van TUI en iets waar we rekening mee houden. Daarom heeft TUI de Fair Travel reizen in het aanbod sinds voorjaar 2021. Ook de ZRA’s van TUI at Home nemen dit mee in de reisvragen van hun klanten en zij willen zelf ook een concrete bijdrage doen. Daarom reserveren zij op individuele basis maandelijks een bedrag voor een eigen donatie aan TUI Care Foundation.

Met die bijdragen ondersteunen ze de vele projecten van TUI Care Foundation op de bestemmingen. En tegelijkertijd geven ze een signaal af naar hun eigen netwerk. Reizen levert prachtige herinneringen op, het verbindt en het ontspant. Reizen heeft ook een impact op het milieu en de lokale bevolking. Deels positief, want het levert ook werkgelegenheid en economisch welzijn op, maar het heeft ook nadelige gevolgen voor het milieu. TUI neemt graag het voortouw om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te beperken en de positieve effecten te versterken. Jeroen Otto (Manager TUI at Home): “Het is fantastisch om te zien dat onze ZRA’s op deze manier willen bijdragen. Het toont maar weer dat we de liefde voor reizen goed kunnen combineren met verantwoordelijkheidsgevoel voor de footprint die het achter laat”.

Kracht van toerisme

TUI Care Foundation bouwt voort op het potentieel van de positieve kracht van toerisme. Door vakantiegangers kennis te laten maken met lokale projecten geeft TUI Care Foundation het onderwijs voor kinderen en jongeren, beschermt natuur en milieu en geeft de lokale economie en werkgelegenheid een boost. Zo wordt de positieve impact van toerisme wereldwijd vergroot. Denk dan aan concrete projecten als ondersteuning van wijn- en olijfboeren op Kreta, een opleiding voor jonge vrouwen op de Dominicaanse Republiek en het opleiden van Marokkaanse meiden en jongens als fietsenmaker én gids van fietstochten.

Aan het einde van het jaar zal Jeroen Otto namens alle deelnemende ZRA’s van TUI at Home een cheque aan de TUI Care Foundation overhandigen ter ondersteuning van deze mooie projecten.

Author Dylan Cinjee