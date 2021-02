1-2 maart: laatste hoorzittingen in OAD/Rabobank-zaak

Na maximale vertraging vinden volgende week 1 en 2 maart dan eindelijk de laatste verhoren plaats in de OAD/Rabobank-zaak plaats voor de Rechtbank in Utrecht. De Brauw advocaten van de Rabobank zullen dan de eigen medewerkers, Cuknis en Schilder van de afdeling Bijzonder Beheer Rabobank gaan horen.

Voormalige topbestuurders van de Rabobank Jan van Nieuwenhuizen en Sipko Schat verklaarden in februari van dit jaar onder ede dat zij van de kredietopzegging niets wisten. Beide waren niet op de hoogte van de aanzegging aan OAD en erkenden dat dat normaal wel het geval zou moeten zijn bij een dergelijke omvangrijke zaak. Van Nieuwenhuizen verklaarde van de OAD-zaak niet in detail op de hoogte te zijn gesteld:

Door het faillissement van OAD verloren 1550 medewerkers hun baan en ontstond een schade van €78 miljoen. De curatoren en aandeelhouders van OAD vragen de rechters nu of Rabobank in deze onrechtmatig heeft gehandeld. Mocht dat zo zijn, is Rabobank schadeplichtig en zal van Rabobank €67 miljoen schadevergoeding worden geëist; het bedrag dat de aandelen op 24 september 2013 waard waren.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.