Adyen, het wereldwijde fintech-platform voor toonaangevende bedrijven, heeft vandaag zijn Hospitality and Travel Report 2025 gepubliceerd. Het rapport benadrukt de transformerende rol die AI speelt in het gedrag en de aankopen van reizigers.

Met de start van de zomervakanties verandert AI de manier waarop reizigers hun trips plannen en boeken. Uit een peiling onder 40.000 consumenten in 27 landen gebruikte een derde (35%) AI om bestemmingen te ontdekken, een stijging van 74% ten opzichte van 2024. In Nederland zijn Gen Z (56%) en Millennials (43%) nog steeds de meest actieve gebruikers, maar de grootste groei kwam van Boomers (plus 125%) en Generatie X (plus 98%).

Inspiratie

“AI-technologie is ongelooflijk belangrijk geworden voor gasten die op zoek zijn naar inspiratie voor bestemmingen en snelle, leuke en gepersonaliseerde reisroutes, vooral nu de zomervakanties eraan komen”, aldus zei Phil Crawford, Global Head of Hospitality bij Adyen. “Gasten gebruiken AI steeds meer om hun reizen soepeler te maken en als reactie daarop investeren horecaproviders om aan deze groeiende vraag te voldoen.”

Het volledige Hospitality and Travel Index Report van Adyen is hier te bekijken.