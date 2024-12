Enkele bewoners rond Schiphol hebben aangekondigd aangifte te doen tegen de luchthaven, KLM, Transavia en de Nederlandse Staat wegens mishandeling.

Dat meldt Het Parool vandaag. De klacht van de bewoners richt zich op de langdurige slaapverstoring door nachtelijke geluidsoverlast, die volgens hen een ernstige impact heeft op hun gezondheid.

Mishandeling

De bewoners, bijgestaan door advocaat Bénédicte Ficq, richten hun pijlen niet alleen op Schiphol, maar ook op de Nederlandse staat als grootaandeelhouder en luchtvaartmaatschappijen KLM en Transavia. Ficq stelt dat de schadelijke gevolgen van aanhoudende slaapverstoring juridisch gelijk kunnen worden gesteld aan mishandeling.

Politieke aandacht ontbreekt

De aangifte volgt op jaren van frustratie over het falende beleid rondom nachtvluchten. Eerder dit jaar won bewonersgroep RBV al een zaak tegen de overheid wegens gebrekkige bescherming van hun belangen. Toch blijft actie volgens de bewoners noodzakelijk, aangezien politieke aandacht voor krimp van Schiphol ontbreekt. Of de zaak een precedent schept, is onzeker. In Nederland is nog nooit iemand veroordeeld voor mishandeling door geluidsoverlast. Het proces kan echter een krachtig signaal zijn richting politiek en luchtvaartsector.