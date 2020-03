ACM gedoogt voucher: accepteren helpt reisorganisaties, is verstandig en redelijk

In een update laat de ACM aan consumenten weten dat het reisorganisaties helpt om het corona-voucher te accepteren. “Het kan verstandig en redelijk zijn het Corona-voucher te accepteren. Het accepteren van de voucher helpt de reisorganisatie in deze uitzonderlijke tijd.

“Let op: Dit is een uitzonderlijke tijd. De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor zowel consumenten als bedrijven. Wij gaan uit van de wettelijke uitgangspunten. De maatregelen rondom het coronavirus kunnen leiden tot bijzondere situaties. Het is uiteindelijk aan de rechter om een oordeel over geschillen te geven. Verder is het aan u om in deze situatie af te wegen of en hoe u gebruik van uw wettelijke rechten wilt maken”, aldus ACM.

In de chaos mag je best succesjes vieren; ons voucher steeds meer geaccepteerd en vanavond de eerste repatriëringsvlucht via onze samenwerking met buza en verbond van verzekeraars terug. Mooie dag! @anvr ACM begripvol over uitgifte vouchers reisbranche https://t.co/Sa0ZZBqmda — frank oostdam (@frankoostdam) March 25, 2020

Op de vraag ‘Ik krijg een voucher aangeboden voor mijn geannuleerde pakketreis. Moet ik die accepteren?’, laat ACM weten: “Uw pakketreis is geannuleerd door corona. Wettelijk gezien hebt u dan recht op uw geld terug. U hoeft de voucher dus niet te accepteren, maar het kan wel verstandig en redelijk zijn. Het accepteren van de voucher helpt de reisorganisatie in deze uitzonderlijke tijd. En u kunt de voucher gebruiken om later alsnog op reis te gaan. Kijk goed naar de voorwaarden bij de voucher. De voucher mag uw recht op geld terug niet ontzeggen.”

“De meest voorkomende voucher voor pakketreizen is de ‘Corona-voucher met SGR-dekking’. Deze voucher is tot 1 jaar na uitgifte geldig. Accepteert u deze voucher? Maar wilt u toch geen nieuwe reis boeken in dat jaar? Dan krijgt u alsnog uw geld terug voor het einde van dat jaar”, aldus de ACM. “Of hebt u het geld toch nodig? Dan kunt u vanaf 6 maanden nadat u de voucher hebt gekregen uw geld terugvragen. Bij sommige reisaanbieders kunt u ook eerder uw geld al terugvragen. Hebt u de voucher geaccepteerd en gaat uw pakketreisaanbieder failliet? Dan behoudt u het wettelijk recht op uw geld terug.”

Op de vraag van consumenten of zij het laatste deel van de aanbetaling nog moeten doen, ondanks dat de kans zeer groot is dat de reis niet doorgaat laat ACM in de laatste update weten: “Op basis van de reisvoorwaarden moet u de rest van het bedrag betalen. Maar annuleert uw reisaanbieder de reis vanwege de coronacrisis? Dan hebt u recht op uw geld terug (zie vraag 1). En als u zelf annuleert, hebt u op dit moment ook een goed argument om uw geld terug te krijgen, omdat minimaal code oranje geldt voor heel de wereld. (zie vraag 2). In dit geval raden we u daarom aan om eerst contact op te nemen met uw reisaanbieder. Mogelijk bieden ze u een voucher voor het bedrag dat u al betaald hebt. In deze bijzondere situatie kan het verstandig en redelijk zijn om die te accepteren.”

Ook de vraag of reizigers hun geld terugkrijgen als de reisaanbieder de pakketreis annuleert wordt behandeld. “Als de reisaanbieder zelf de pakketreis annuleert hebt u recht op uw geld terug. Mogelijk biedt de reisaanbieder u een voucher aan. Het kan verstandig zijn om die te accepteren (zie vraag 3). Omdat er sprake is van overmacht hoeft de reisaanbieder andere kosten niet te vergoeden. Bijvoorbeeld uw inentingen of visum.”

