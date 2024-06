Ondanks intensieve inspanningen en onderhandelingen met verschillende marktdeelnemers van de failliete touroperator FTI, kon er geen oplossing worden gevonden om de reeds geboekte pakketreizen over te nemen. Dat wordt vrijdagmiddag gemeld middels een persbericht.

FTI Touristik GmbH zal daarom alle reizen met vertrekdata vanaf zaterdag 6 juli 2024 onmiddellijk annuleren. Na het besluit van de schuldeiserscommissie op vrijdagmiddag is het bedrijf begonnen met het informeren van de getroffen klanten en de servicepartners van FTI, zoals reisbureaus en hoteliers, over de annuleringen. Alle pakketreizen en bepaalde individuele diensten die klanten hebben geboekt voor vertrekken vanaf 6 juli 2024 via de failliete bedrijven FTI Touristik GmbH en BigXtra Touristik GmbH, evenals via het verkoopmerk 5vorFlug, zijn getroffen.

“In nauwe samenwerking met FTI en het Duitse Reisbureau Garantie Fonds (DRSF) hebben we de afgelopen tien dagen heel hard gewerkt om een goede oplossing te vinden in het belang van FTI’s klanten en partners. We hebben er alles aan gedaan om reeds geboekte pakketreizen toch mogelijk te maken. De DRSF zou bereid zijn geweest om bestaande terugvorderingsclaims te voldoen in samenwerking met een of meer concurrenten. Dit zou vakantiegangers met een klein budget in staat hebben gesteld hun reizen te beginnen zonder te hoeven wachten op een terugbetaling. Helaas hebben we ondanks de grote inspanningen van alle betrokkenen geen dergelijke oplossing kunnen vinden,” zei Bierbach op vrijdag. “In intensieve onderhandelingen met verschillende concurrenten zagen we aanvankelijk veelbelovende oplossingen. In de korte beschikbare tijd konden we echter geen overtuigend resultaat behalen voor een overname van de geboekte pakketvakanties bij FTI en BigXtra.”

Om klanten uiteindelijk de nodige planningszekerheid te geven voor het begin van de zomervakantie en hen in staat te stellen hun reis onmiddellijk om te boeken bij een andere aanbieder, moest het besluit worden genomen om alle resterende reizen te annuleren. Met de annulering van alle pakketreizen hebben de reisbureaupartners van FTI nu ook de mogelijkheid om hun klanten alternatieven aan te bieden.

Bierbach bevestigde dat alle reeds gedane aanbetalingen en eventuele vooruitbetalingen door pakketreizigers zullen worden terugbetaald door het Duitse Reissecurityfonds. Geen enkele pakketreiziger hoeft te vrezen dat zij hun geld niet terugkrijgen. Klanten die individuele diensten zoals vluchten, hotels en transfers via FTI hebben geboekt, hebben daarentegen geen recht op een terugbetaling van reeds gedane betalingen door de DRSF.

“Het besluit om alle reizen te annuleren hebben we niet lichtvaardig genomen. We weten dat de onzekerheid van die klanten die vanaf 6 juli op vakantie wilden, de afgelopen week erg stressvol is geweest en we willen hen bedanken voor hun geduld. Desalniettemin hebben we, ook uit zorg voor de FTI-medewerkers in Duitsland en op de bestemmingen, zeer bewust besloten om niet alle geboekte reizen onmiddellijk door FTI te laten annuleren na de faillissementsaanvraag. Het grote aantal boekingen is ook een aanzienlijk economisch factor voor alle langjarige contractpartners van FTI, vooral voor de hotels en transportbedrijven in de bestemmingslanden,” zei de voorlopige curator. In het belang van de klanten, maar ook van vele andere betrokken partijen, was het essentieel om alternatieve oplossingen zorgvuldig te onderzoeken.

“We moesten zo’n verregaand besluit ook zeer zorgvuldig afwegen in het belang van de medewerkers en schuldeisers van FTI, aangezien aanzienlijke activa op het spel staan,” legde Bierbach uit. Hij schatte het totale volume van de bestaande reisboekingen op een hoog driecijferig miljoenenbedrag. In totaal zal FTI nu ongeveer 175.000 geboekte pakketvakanties annuleren. De schuldeiserscommissie keurde het voorstel van de voorlopige curator op vrijdagmiddag goed.

Volgens de voorlopige curator speelde ook de verantwoordelijkheid voor de medewerkers van FTI een grote rol bij het besluit om alle nog geboekte reizen te annuleren. “Een van de primaire doelstellingen van de voorlopige faillissementsprocedure is om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk te handhaven, de activa te beschermen en zo de beste mogelijke vooruitzichten voor de medewerkers te creëren om de bedrijfsvoering voort te zetten,” legde Bierbach uit.

De curator noemde verschillende redenen waarom het uiteindelijk niet mogelijk was om een oplossing te vinden voor de overname van de pakketreisactiviteiten door een of meer concurrenten. Volgens Bierbach waren veel servicepartners op de bestemmingen niet langer beschikbaar. “In de afgelopen dagen zijn veel lokale FTI-bedrijven die zorgen voor hotels en transfers in de vakantiebestemmingen uitgevallen, waardoor het niet langer mogelijk was om de pakketvakanties zoals oorspronkelijk gepland uit te voeren,” zegt Bierbach. Concreet voelden veel hotels zich niet langer gebonden aan de overeenkomsten met het bedrijf vanwege het faillissement. Bovendien zouden de zeer dynamische aard van de reismarkt en de huidige concurrentiesituatie een oplossing hebben verhinderd.

Als onderdeel van de voorlopige faillissementsprocedure weegt Bierbach ook zorgvuldig alle opties af voor de toekomst van de dochterondernemingen van de FTI GROUP. De eerste successen zijn behaald: er is al een goede oplossing gevonden voor de Duitse franchise partners van Touristik Vertriebsgesellschaft mbH (TVG). Raiffeisen Vertriebs GmbH neemt het 50% aandeel van de FTI GROUP in TVG over, waardoor het de enige eigenaar wordt. Dit verzekert de toekomst van de ongeveer 230 TVG reisbureaus in Duitsland. De schuldeiserscommissie keurde de overeenkomst op vrijdag goed. “We blijven alle reorganisatiemogelijkheden binnen de FTI GROUP verkennen en zijn momenteel in tal van gesprekken,” zei Axel Bierbach.