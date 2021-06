Ambassadeur in Frankrijk hoopt dat reisadvies in de loop van de zomer geel wordt

“Net als u hoop ik dat de kleur van het reisadvies in de loop van de zomer naar geel zal veranderen, maar helaas kan ik daarop niet vooruit lopen. Nog steeds bevinden we ons in een situatie die zich niet eerder heeft voorgedaan en daarom moeten we voorzichtig blijven”, dat heeft de Nederlandse ambassadeur Pieter de Gooijer in Frankrijk donderdagavond laten weten.

Wie naar Frankrijk reist voor vakantie of anderszins mag sinds 9 juni het land in zonder PCR-test, mits er kan worden aangetoond dat er sprake is van volledige vaccinatie of antistoffen (bij wie Covid gehad heeft).

“Zoals het er nu uitziet, ligt het zwaarste gedeelte van de coronacrisis achter ons. Hier in Frankrijk neemt het aantal besmettingen al weken af, en omgekeerd neemt het aantal gevaccineerde personen sterk toe. We zien de positieve gevolgen terug in de door de Franse regering afgekondigde versoepelingen. Zo mogen de Fransen sinds 9 juni weer in de restaurants eten, en dat is voor velen een niet te onderschatten genoegen”, aldus De Gooijer.

