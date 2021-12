Amerika verscherpt testregels inkomende reizigers

Deel dit artikel

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag aangekondigd de testregels voor inkomende reizigers te verscherpen. Amerikaanse media schrijven over een nieuwe klap voor de Amerikaanse reisindustrie.

Wie naar de VS vliegt moet binnenkort een negatieve Covid-19-test laten zien die binnen een dag voor vertrek is uitgevoerd, aangezien de verspreiding van de Omicron-variant zorgen blijft baren.

De nieuwe regel wordt van kracht in de week van 6 december. Biden kwam met het nieuws nadat de eerste officiële Omicron-variant in de Verenigde Staten in Californië bij een volledig gevaccineerde patiënt die onlangs was teruggekeerd uit Zuid-Afrika.

Het Witte Huis specificeerde in zijn verklaring niet of de vereiste test een PCR zou moeten zijn, of dat het een sneltest zou kunnen zijn.

De update volgt op een eerdere aanbeveling van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en zal een grote klap zijn voor de reisindustrie, die had gerekend op een terugkeer naar ‘normaal’ na de heropening van de grenzen op 8 november.

Author Arjen Lutgendorff