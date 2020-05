Antoinette Nicolai & Janneke Eggengoor voeren actie met unieke shirts

We kunnen nu tijdelijk niet de hele wereld over reizen! Bali daar ook zo van? Wij wel en het Sydney mee! Maar Side zonnige kant… het Cannes altijd slechter. Wij willen er dan ook niet te zwaar Antillen maar Disney leuk meer…

“Helaas treft deze crisis onze mooie reisbranche enorm, want met terugwerkende kracht worden wij allemaal getroffen doordat reizen massaal worden geannuleerd. Er wordt 200% gewerkt en er zijn voorlopig geen inkomsten. Ook zullen we als laatste branche weer up and running zijn”, zeggen Antoinette Nicolai (YourTravel) & Janneke Eggengoor (The Travel Club). Daarom zijn de dames een actie gestart om de branche een hart onder de riem steken met unieke shirts. “Want met humor hopen wij toch een beetje de negatieve lading van onze branche af te halen.”

“Bijdrage voor elke professional! Want voor elk verkocht shirt waarbij de reisprofessional (reisbureau, ZRA, TO, woningverhuurder et cetera) wordt genoemd bij de bestelling, zullen wij na afloop € 3 per shirt overmaken. Dus hoe meer shirts er via de reisprofessional verkocht worden, hoe meer je verdient. Het zal de lading niet dekken, maar iedere euro is welkom en zo blijven we als branche zichtbaar.”

Klik hier voor het leuke aanbod of kijk op Facebook voor de deelacties. Heb je vragen? Mail dan naar info@ontspanjemee.nl.

