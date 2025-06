Africa Feeling is specialist in maatwerkreizen naar Zuidelijk- en Oost-Afrika. Onlangs werd ook Villa Collection gelanceerd. We praten bij met eigenaresse Mirjam Bruinvelds op het kantoor in Amersfoort.

Kan je iets meer over jezelf vertellen?

“Ik kom uit Amersfoort en ben een echte keientrekker, zoals inwoners van Amersfoort worden genoemd. Het is hier heel fijn wonen. Ik ben al ongeveer twintig jaar getrouwd en we hebben twee kinderen: een zoon van achttien en een dochter van bijna vijftien. Verder zing ik in een popkoor. Mensen denken vaak bij een koor dat het tuttig is, maar wij zingen van alles. Van Dua Lipa en Direct tot Pink. Zingen is goed voor je en je wordt er blij van. Reizen heb ik altijd al geweldig gevonden. Ik heb het van jongs af aan meegekregen. We gingen altijd met het vliegtuig op vakantie naar Mallorca of Zuid-Spanje en dat was in die tijd nog vrij bijzonder.”

Hoe ben je de branche ingerold?

“Ik heb toerisme gestudeerd aan de TIO in Hengelo, nadat ik eerst één jaar mtro in Utrecht heb gedaan, maar daar leerde ik niet zoveel. Er waren opties dichterbij om een toerismeopleiding te volgen, maar mijn oom en tante woonden in de omgeving van Hengelo en ik kon bij hen terecht. TIO was destijds bezig met de certificering tot hbo. Na mijn opleiding ben ik aan de slag gegaan bij een Star Travel reisbureau in Amersfoort. Dat heb ik tweeënhalf jaar gedaan.”

Wat ben je gaan doen nadat je wegging bij het reisbureau?

“Ik kwam terecht bij Contigo, een tussenpersoon/Latijns-Amerika-specialist. Ik reisde door Mexico, Guatemala, Belize en Costa Rica, dus ik begon met redelijk wat kennis. Zuid-Amerika was in die tijd nog vrij onbekend. De Boer en Wendel was bijvoorbeeld een aanbieder van rondreizen naar Zuid-Amerika, maar had daar geen lokale agenten. Contigo had die contacten wel. We verzorgden de reizen voor onder andere De Boer en Wendel, Travel Trend en Indigo. Na Contigo heb ik bij de Jong Intra Vakanties gewerkt, dat in die tijd startte met het aanbieden van Zuid-Amerika. Nadat de productmanager Zuid-Afrika wegging, heb ik het Afrika-product verder uitgebouwd. Alleen na vijf jaar was ik de files van Amersfoort naar Ridderkerk wel een beetje zat. Na de Jong Intra Vakanties heb ik bij Thika Travel gewerkt. Die waren actief in het luxe segment, maar na drie jaar vond ik dat het persoonlijker, sneller en leuker kon en ben ik begonnen met Africa Feeling.”

Waar komt de naam Africa Feeling vandaan?

“Ik ben samen met Elke Kuipers met Africa Feeling van start gegaan. Elke had destijds reisbureau Holiday Feeling en we hadden bij het opzetten van de Afrika-specialist een werktitel nodig. Dat werd Africa Feeling. Elke is na 2,5 jaar bij ITG van Harco van Uden aan de slag gegaan. Vandaag de dag is de naam Africa Feeling meer dan een werktitel, want Afrika stroomt door de aderen van mijn collega’s en mij, en we kennen de landen die we aanbieden door en door.”

Vond je het spannend om in je eentje verder te gaan?

“Ik had eigenlijk niet zo goed overzien dat het zo groot zou worden. Dat was niet per se het plan. Inmiddels bestaan we zestien jaar en werken Esmée (de Leau), Hannie (Coers), Annelies (Mende), Ellen (van Dijk) en ik hier heel fijn samen.”

Liep het in het begin meteen goed met Africa Feeling?

“Nee. Wij dachten dat alle reisbureaus op ons zaten te wachten. We deden maatwerk en bij ons kon je alles zelf samenstellen, maar het bleek dat veel reisbureaus toch wat behoudender waren. Daarnaast hadden we geen prijsbijlages. We vroegen naar de wensen en het budget van de klant, dat is tegenwoordig heel normaal, maar toen vonden veel reisagenten dat toch een beetje spannend.”

Veel reisagenten zijn ook trouw aan partners.

“Ja, dat speelde ook mee. Er was destijds al veel concurrentie. Onze manier van werken was even wennen voor de retail: volledig maatwerk zonder iets tastbaars in handen te hebben. Dat had tijd nodig, maar het sloeg wel aan.”

Wanneer begon het echt te lopen?

“Er is niet echt een specifiek moment. Vanaf het begin boekten bijvoorbeeld de VakantieXperts-ondernemers bij ons en dan krijg je het mond-tot-mondeffect. De olievlek wordt dan langzaam groter. Daarnaast hebben we ook veel sales-bezoeken en studiereizen gedaan. Met name dankzij reisagenten is Africa Feeling verder gegroeid, want wanneer zij een goed woordje deden, mochten wij presenteren op het hoofdkantoor.”

Toch hoor je ook regelmatig dat touroperators die maatwerk bieden, liever niet via retail werken omdat ze dan worden overspoeld met vragen.

“Klopt. Maar wij zijn toch voor de retail gegaan en hebben die band steeds verder uitgebouwd. Als een reisagent trouw is, dan is dat heel waardevol. We hebben reisagenten die zeven, acht, soms wel tien boekingen per jaar maken. Dat vind ik meer waard dan de boeking van één particuliere klant. Je moet er keihard aan blijven werken om de band met de retail goed te houden, want andere aanbieders doen ook hun best. We hebben een harde kern die echt trouw is.”

De concurrentie is moordend. Hoe blijf je onderscheidend?

“Het persoonlijke contact, de snelheid en kennis. Dat is iets waar veel grotere collega’s moeite mee hebben. Wachttijden, mensen aan de telefoon zonder echte kennis. Hoe groter het bedrijf, hoe moeilijker het is om mensen met de juiste kennis te vinden. Bij ons zijn alle collega’s op de bestemmingen geweest en we hebben hier ervaren medewerkers met passie voor onze bestemmingen. Esmée vierde vorig jaar zelfs haar 12,5-jarig jubileum. We hebben echt een fijn team en zetten de reisagent centraal. Als ze een afspraak met een klant hebben, kunnen ze ons vooraf bellen. Dan sparren we, geven we tips.”

Wordt er gewerkt met een reserveringssysteem?

“Nee, we werken via telefoon en e-mail. We filteren ook meteen goed. Drie weken naar Tanzania voor € 4000 is niet realistisch, dus dan pakken we meteen de telefoon. We willen de kans dat er een boeking komt direct vergroten.”

Staan er voorbeeldreizen op de website?

“Ja, behoorlijk wat. We krijgen die vraag wel vaker, maar onze website is eigenlijk van ondergeschikt belang. We doen ook niet aan AdWords. Het draait om persoonlijk contact en het goed inschatten van de klantwens. Dat lukt niet met een standaard mailtje of formulier.”

Dus het kan allemaal zonder Google?

“Ja, het kan. Zelfs in deze tijd.”

Wat vind je ervan dat de grote touroperators Afrikaanse bestemmingen oppakken?

“Het wordt drukker. Neem bijvoorbeeld Zanzibar. Wij blijven daarom de kleinschalige accommodaties promoten, waar je toch een andere beleving hebt op een bestemming dan wanneer je in een groot hotel in de rij staat voor het buffet.”

Netjes verwoord.

“Dank je. Op het gebied van duurzaamheid zie je overigens ook veranderingen. Vroeger mocht je nog cheeta’s aaien of met olifanten op de foto. Dat gebeurt al jaren niet meer. Die interactie met dieren is echt niet meer van deze tijd.”

Zijn er nieuwe bestemmingen die opkomen?

“Ja, Oeganda bijvoorbeeld, door de gorilla’s. Maar dat blijft wel exclusief. Madagaskar ook. Als mensen echt iets bijzonders willen en zeggen: ‘We willen ergens heen waar de rest nog niet is geweest’. Dan is het antwoord: Madagaskar.”

Je hebt onlangs Villa Collection gelanceerd. Wat omvat deze collectie?

“De nieuwe collectie omvat een breed aanbod aan privéverblijven: van kleinschalige safarihuizen en charmante appartementen tot zeer luxe villa’s voorzien van een privéchef en butlerservice.”

Waarom is dit gelanceerd?

“Hiermee spelen we in op de toenemende vraag naar privé-accommodaties voor gezinnen, vriendengroepen en meer-generatiereizen, waarbij comfort, exclusiviteit en flexibiliteit centraal staan. De afgelopen jaren zien we een duidelijke trend: reizen met de hele familie is populairder dan ooit. Steeds vaker kiezen klanten voor de rust en ruimte van een eigen villa tijdens hun rondreis. Denk aan een privé-safari in Kenia of een verblijf in het wijngebied rondom Kaapstad, gevolgd door een ontspannen strandverblijf in een villa op Mauritius, de Seychellen of Mozambique.”

Wordt Afrika steeds luxer?

“Ja, er zijn veel meer mogelijkheden voor luxe reizen. Maar we willen ook de onbekendere bestemmingen promoten: Madagaskar, Botswana, Zambia. Dat is voor de gevorderde safariganger.”

Ga je eigenlijk graag naar de Beekse Bergen?

“Haha, ja, ik houd van dieren. Toen de kinderen klein waren hadden we zelfs een abonnement op de dierentuin in Amersfoort en gingen we vaak. Nu verschuift dat naar het echte wild.”

Ik wil nog even terug in de tijd naar het faillissement van D-RT. In het voorjaar van 2019 zijn jullie een samenwerking gestart en een jaar later gaat D-RT failliet. Hoe heb je dat ervaren?

“Heftig. Wij kregen voor een reis bijvoorbeeld een aanbetaling van € 1800 door D-RT, maar na het faillissement moesten wij € 6000 overmaken naar de klant, want dat had hij aan D-RT aanbetaald. Dat zijn enorme bedragen. Wij zijn dan nog een kleine partij. Het was wel wrang dat de SGR zei: ‘We hebben alle klanten terugbetaald’, terwijl wij dat als touroperator deden. Dat voelde wel een beetje oneerlijk. Overigens was het faillissement van D-RT niet het enige faillissement waar we in die tijd mee te maken kregen. Air Namibia en Kulula gingen ook failliet.”

Zit je nog bij SGR?

“Ja, dat hoort erbij.”

Je zei net al: Noord-Afrika is niet jouw Afrika.

“Nee, voor mij is het zuidelijk en Oost-Afrika. Waar je echt op safari kunt.”

Kan je iets meer over Dolce Deluxe Travel vertellen?

“Dat doe ik samen met Mariska van Vliet, eigenaar van Latin Travel. We hebben samen het label Dolce Deluxe Travel.”

Sinds wanneer bestaat dat?

“In 2021 zijn we ermee gestart. In de coronatijd. Het reizen naar Afrika en Latijns-Amerika kwam stil te liggen, maar er was behoefte bij reisagenten aan een maatwerk Europa-aanbod en ik ben gek op Italië. Ik ben er ook getrouwd. We kregen input vanuit reisagenten waarbij vooral de Azoren, Sicilië en Puglia naar voren kwamen. Het loopt erg goed. Het zijn stuk voor stuk prachtige bestemmingen. De Azoren zijn bijvoorbeeld populair, omdat het er niet zo heet is als in Zuid-Europa en er is weinig aanbod bij de retail”.

Heb je nog andere regioliefdes die je nog van plan bent om aan het productaanbod toe te voegen?

“Afrika en Italië, dat is wel genoeg. Daar heb ik mijn handen vol aan.”

Waarop wordt een voorstel vaak afgewezen?

“Prijs. Mensen zeggen dat ze luxe willen, maar schrikken dan van het prijskaartje dat erbij hoort. We werken alleen nog met budgetindicaties. We zijn een beetje allergisch voor het zinnetje: ‘De klant weet dat het wat kost’. Luxe is voor iedereen anders. Voor de een is het Van der Valk, voor de ander zes sterren in Dubai. En bestemmingen als Tanzania en Botswana zijn nou eenmaal duur. Maar mensen onderschatten dat vaak.”

Zijn de prijzen in Afrika ook gestegen?

“Ja, zeker.”

Wat zijn je plannen voor de toekomst?

“Voor nu doorgroeien zoals het gaat. Africa Feeling kan zeker nog groeien. Reisagenten waarderen het persoonlijke contact, de snelheid en het maatwerk. We hebben net een contract met Travel Counsellors gesloten. Dat was de enige ZSO waar we nog niet mee samenwerkten. Ook de samenwerking met de reisbureaus van DTA wordt geïntensiveerd.”

