ANTOR Trade Workshop blijft jaarlijks evenement

Vorige week vond de workshop voor het eerst ‘live’ plaats in Het Weeshuis in Gouda, na een online versie in 2021. De nieuwe ANTOR-leden Estland, Oostenrijk en Singapore waren hierbij ook aanwezig.

Reisagenten, ZRA’s en touroperators werden tijdens speeddatesessies door de 30 leden van de Association of National Tourist Office Representatives (ANTOR) de hele middag bijgepraat over de toeristische ontwikkelingen, openingen en huidige thema’s in hun land. Natuurlijk werden ook samenwerkingen en toekomstige studiereizen besproken. Zodra de bel klonk werd er gewisseld van plek, zodat iedereen de kans kreeg met zoveel mogelijk bestemmingen te spreken.

Toerisme ná de pandemie

Jeroen Henneke, market manager Nederland voor Wallonië België Toerisme en voorzitter van ANTOR Nederland: “Geweldig om elkaar na twee jaar weer te ontmoeten. Niet alleen voor onze partners, maar ook voor de ANTOR-leden onderling. Het is goed om bij te praten over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de verschillende landen, want de wereld ziet er nu heel anders uit dan vóór de pandemie. Zo is voor alle landen duurzaamheid steeds belangrijker en worden er rond dit thema mooie reismogelijkheden aangeboden. Gelukkig zijn er veel positieve signalen over het herstel van het toerisme en we merken dat de ANTOR-leden meer dan ooit gemotiveerd zijn om weer vakantiegangers én zakelijke reizigers te ontvangen.”

Volgend jaar graag uitgenodigd worden voor de ANTOR Trade Workshop? Stuur een e-mail naar: info@antor.nl.

Author Sharon Evers