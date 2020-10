ANVR baalt van klimaat rondom reizen en vakanties en stuurt brief aan ministers

De ANVR heeft een brief geschreven met de titel ‘Geen ontmoediging reizen’ aan de ministers van Infrastructuur & Waterstaat, Buitenlandse Zaken en VWS (RIVM en OMT), dat heeft Frank Oostdam (directeur ANVR) laten weten aan TravelPro.

“Wat wij navrant vinden, is het (politieke) klimaat dat is ontstaan rondom reizen en vakanties. Klap op de vuurpijl waren de ongefundeerde uitlatingen van het RIVM afgelopen weekend dat vakantievierende jongeren in Zuid-Frankrijk en Spanje de tweede golf in Nederland zouden hebben veroorzaakt én de onlangs aangenomen moties (van de leden Van Esch en van Raan) die oproepen om reizen nadrukkelijk te ontmoedigen, en zelfs oproepen tot het instellen van vliegverboden.

Alsof reizen en vakanties in het buitenland dé oorzaken zijn van de introductie van de tweede golf.

Wij vinden het onacceptabel en zeer teleurstellend dat reizigers en vakantiegangers -en dus ook de reissector- de ‘zwarte piet’ krijgen toebedeeld”, zo schrijft Oostdam onder andere.

“Wij wijzen u erop dat de reisadvisering bij onze Oosterburen minder restrictief was en dat daar de besmettingscijfers opvallend laag zijn gebleven. Zij hadden, in tegenstelling tot Nederland, de testcapaciteit aardig op orde en hebben terugkerende reizigers direct getest. Uit cijfers van het Robert Koch Instituut blijkt dat het aantal uit de top 10 vakantielanden teruggekeerde besmette Duitse vakantiegangers uitzonderlijk laag is. Besmette terugkeerders bleken in grote meerderheid mensen die familieleden hadden bezocht (in Turkije, Oost-Europa, etc.).”

“Zoals topviroloog Marion Koopmans fijntjes zegt: ‘Het is wel aannemelijk dat de tweede golf een duwtje in de rug heeft gekregen van vakanties in het buitenland, maar we moeten oppassen voor overinterpretatie.’ Het virus is ons land niet uit geweest en thuisblijvers hebben de teugels ook meer losgelaten.”

“Laten we de vinger op de zere plekken leggen. Het gaat er niet om wààr je bent, maar hóe je je gedraagt.

De Nederlandse overheid heeft, vergeleken met onze Oosterburen, erg laat de maatregelen verscherpt. En onze testcapaciteit was niet op orde. Binnenkort zijn er betrouwbare sneltesten beschikbaar. Die kunnen veel betekenen voor het maatschappelijk leven, zeker ook om reizen makkelijker en veiliger te maken. Dat zijn lessen die er te trekken zijn. De ‘zwarte piet’ afschuiven naar de reissector lijkt makkelijk, maar is uiterst onterecht, en erger nog: het lost niets op.”

