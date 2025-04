Reisorganisatie Better Places heeft een dag voor het kort geding (vandaag in Den Haag) van de ANVR en TUI tegen het Haagse buitenreclameverbod op fossiele producten (zoals vliegreizen en cruises) de resultaten van haar impactrapport over 2024 bekendgemaakt. Daarbij benadrukt het ANVR-lid op basis van het impactrapport de urgentie van het reclameverbod. “Better Places steunt het reclameverbod”, aldus de touroperator in een persbericht.

Ondanks flinke inspanningen om haar reizen duurzamer te maken, is het doel om de CO₂-uitstoot per reiziger jaarlijks met 5% te verminderen ten opzichte van 2019 niet gehaald. “Dit laat zien hoe groot en complex de uitdaging is waar we als sector voor staan en dat er meer nodig is dan vrijwillige acties”, aldus Saskia Griep, oprichter van Better Places.

Moeite

Better Places noemt zichzelf een pionier op het gebied van duurzaam reizen. In 2024 haalde de reisorganisatie een vermindering van 16,5% CO₂-uitstoot ten opzichte van 2019. “Dat is niet genoeg. Om op koers te blijven met de Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism is een vermindering van 25% nodig. Het feit dat zelfs wij, als duurzame koploper, moeite hebben om onze doelen te halen, laat zien dat vrijwillige acties niet genoeg zijn. Er zijn beleidsmaatregelen nodig om gedragsverandering bij reizigers in gang te zetten”, stelt Griep.

Reclameverbod is geen beperking maar kans

“Onderzoek toont aan dat reclames ons gedrag beïnvloeden en bepalen wat we normaal vinden. Het verbieden van fossiele reclames is niet alleen een logische, maar ook een noodzakelijke maatregel om onze planeet leefbaar te houden.” De organisatie staat hierin niet alleen: eerder deze week steunde een groep van 20 wetenschappers en experts het Haagse beleid via een gezamenlijk statement.

Focus op veelvliegers

Griep benadrukt dat juist de veelvliegers een grote impact hebben op de totale uitstoot: “Een groot deel van de Nederlanders vliegt nooit of maakt slechts af en toe een korte vlucht. De echte uitdaging ligt bij mensen die regelmatig verre reizen maken. Als we deze groep kunnen stimuleren om hun reisgedrag te veranderen, gaan we pas echt grote stappen zetten.”

Oproep aan overheid en sector

Better Places roept de overheid en EU op om stevige maatregelen te treffen: vliegen eerlijk belasten, klimaatdoelen stellen voor de luchtvaart en fors inzetten op innovatie. “De luchtvaart zorgt voor zo’n 15% van de totale Nederlandse klimaatimpact, maar valt nu grotendeels buiten het klimaatbeleid. Hier ligt een grote kans om echt verschil te maken,” benadrukt Griep.

Niet minder maar anders reizen

Als reactie op de klimaatuitdaging verlegde Better Places haar focus van verre naar Europese bestemmingen. Met resultaat: in 2024 koos 29% van de reizigers voor een bestemming binnen Europa, waarvan bijna de helft zonder te vliegen. Griep: “We hoeven niet minder te reizen, maar wel anders. Dichter bij huis, bewuster. Maar voor echte verandering is meer nodig dan goede wil. We moeten duurzaam reisgedrag stimuleren in plaats van de vervuilende keuzes aanprijzen. Een reclameverbod is daarin geen beperking, maar een logische eerste stap.”