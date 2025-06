De ANVR-NIQ boekingsstatistiek over april laat een beperkte daling van 2% zien ten opzichte van april 2024. Toch doen zonbestemmingen het opvallend goed: Curaçao, Spanje, Griekenland, Egypte, Portugal en Gambia noteren allemaal een stevige groei.

De totale veranderingen in de boekingscijfers blijven relatief beperkt. De daling van 2% in april ligt in lijn met de afname in boekingen over de eerste vier maanden van 2025. De gemiddelde vooruitboektermijn bedroeg 86 dagen, vrijwel gelijk aan die van april vorig jaar. Opvallend is dat 17% van de reizigers een bestemming buiten Europa koos.

Amerika’s: stabiel tot licht dalend

In Noord-Amerika is een lichte daling van 2% zichtbaar, met name aan de westkust van de Verenigde Staten. Zuid-Amerika laat juist groei zien, vooral dankzij Curaçao, dat vorig jaar nog te maken had met een dip in de boekingen.

Afrika en Azië: herstel en stabiliteit

Egypte blijft onverminderd populair binnen Afrika. Daarnaast laat Gambia, voor het eerst in lange tijd, weer positieve cijfers zien. In Azië is Indonesië een veelgevraagde bestemming. Japan noteert een lichte daling, terwijl de overige Aziatische landen stabiele aantallen laten zien.

Europa: uiteenlopend beeld

Binnen Europa is het beeld gemengd. Kroatië valt op met een forse daling van 42%. Daartegenover staat een duidelijke opleving van zonvakanties: Spanje, Griekenland en Portugal boeken dubbele groeicijfers. Turkije vormt de uitzondering met een daling van 20% ten opzichte van april 2024.