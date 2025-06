Op 16 september 2025 organiseert de ANVR in de Jaarbeurs Utrecht het inspiratiecongres ‘Samen Onderweg naar Morgen’. Een dagvullend programma waarin de Nederlandse reissector samenkomt om werk te maken van haar duurzaamheidsambities. De reisbranche wil niet langer afwachten, maar kiest bewust voor een gezamenlijke transitie naar een toekomstbestendig, eerlijk en klimaatverantwoord bedrijfsmodel. Dit congres is een belangrijke tussenstop op weg naar 2030 en 2050 — de jaren waarin de sector haar duurzaamheidsdoelen wil realiseren.

Met de lancering van de Duurzaamheidsambitie van de Nederlandse reisbranche in 2024 heeft de ANVR duidelijk koers gezet: in 2050 moet de sector netto positief zijn – ecologisch, sociaal en economisch. Daarbij ligt de focus op directe emissiereductie, het verduurzamen van de keten en de verduurzaming van reisbestemmingen. 2030 is het eerste ijkpunt waarin aantoonbare progressie moet zijn geboekt. De ANVR heeft duurzaamheid tot een van haar speerpunten gemaakt en roept de branche op: dit is het moment om mee te bewegen.

Congres als tussenstation: van ambitie naar actie

Tijdens het Inspiratiecongres: Samen Onderweg naar Morgen worden reisorganisaties, touroperators, vervoerders, OTA’s en andere ketenpartners voorzien van handvatten, voorbeelden en concrete richtingen om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. De dag staat volledig in het teken van stappen zetten. Op het programma staan o.a.:

De kracht van gedragsverandering en de rol van de luchtvaart in de klimaatopgave

De positieve lokale impact van reisbedrijven en hoe je die inzichtelijk maakt

Hoe de internationale trein haar potentieel beter kan waarmaken

Best practices van duurzame ondernemers: inspiratie uit de praktijk

Dierenwelzijn en verantwoordelijkheid van de sector

…en meer!

“Hoewel de branche grote stappen aan het zetten is, zijn we er nog lang niet”, aldus Frank Radstake, directeur van de ANVR. “De ANVR is allerlei initiatieven aan het uitrollen die de duurzaamheidstransitie moeten helpen versnellen. Tijdens het ANVR Duurzaamheidscongres praten we je bij en vragen we je ook om mee te denken over de voortgang. Of je nu al vergevorderd bent met jouw eigen ambities of nog aan het begin staat – dit congres is er voor iedereen die naast een gezond businessmodel ook impact wil maken!”

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor álle reisbedrijven, branchepartners en geïnteresseerden die willen dat de branche kan groeien maar óók verduurzamen. Bedrijven die willen leren, geïnspireerd willen worden en hun netwerk willen uitbreiden. Of je nu al volop bezig bent of aan het begin staat: deze dag is voor iedereen die in beweging wil komen – samen onderweg naar morgen.

Meld je nu aan!

Het congres vindt plaats op 16 september in de Jaarbeurs in Utrecht. Als lid of business partner van de ANVR kun je gratis met max twee personen deelnemen; voor meer personen hanteren we een wachtlijst. Externen en extra personen betalen €350,- per persoon. Leden en business partners van de ANVR kunnen zich inschrijven via de agenda van de ANVR – die vindt je hier. Ben je geen lid of businesspartner? Je kan je simpelweg opgeven door te mailen naar ikkomook@anvr.nl onder vermelding van je naam, telefoonnummer- en mailadres en factuurgegevens (organisatie, adres, postcode, plaats)