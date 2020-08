Arjan Kers (TUI): “Extra steun is hard nodig, miljoenen vliegen de reissector uit”

Het oranje reisadvies voor Spanje is weer een harde klap voor de reisbranche. Arjan Kers (General Manager TUI Nederland) laat daarom duidelijk weten bij BNR Nieuwsradio dat de branche extra steun nodig heeft voordat er meer bedrijven gaan omvallen.

Kers: “De reissector heeft toegewerkt naar een opstart op 1 juli, daarna zijn we geconfronteerd met wispelturige reisadviezen. Dat heeft veel onzekerheid bij de consument gecreëerd. Spanje was nog een van de grote bestemmingen waar we veilig en verantwoord op reis konden. Nu komen we weer in een situatie terecht van stilstand in de reissector. Veel reisondernemingen hadden het water al boven hun hoofd staan, dus dit besluit is heel dramatisch voor veel ondernemers.”

Miljoenen

Het besluit van Buitenlandse Zaken en het RIVM gaat heel veel geld kosten zegt Kers. “Op dit moment vliegen er miljoenen de reissector uit. De kosten blijven doorlopen, maar ook het repatriëren van deze vakantiegangers is zeker niet gratis. Het is een hele moeilijke tijd waar we in beland zijn. We hadden in juli gehoopt om een ‘mini-hoogseizoen’, maar de zomer is nu nagenoeg voorbij. De enige grote bestemmingen die op dit moment open zijn, zijn Griekenland, Curaçao en Bonaire. We hadden gehoopt met de Canarische Eilanden, wat toch een winterzonbestemming is, wat mensen op vakantie te kunnen sturen, maar dat valt op dit moment ook in duigen.”

Extra steun

De reissector is de laatste sector die uit deze crisis zal komen stelt Kers. “Het is van belang dat we gebruik kunnen maken van een derde NOW-regeling. Daarnaast is er in het begin veel onduidelijkheid geweest over de vouchers. We zitten in een uitzonderlijke situatie, dan verwacht je ook dat er uitzonderlijke besluiten worden genomen. Ook daar zijn we geconfronteerd met een wispelturig beleid vanuit de overheid. Het allerbelangrijkste op dit moment om te zorgen dat de reissector dit kan overleven is dat er vouchers worden uitgegeven en dat consumenten geen geld kunnen terugvragen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.