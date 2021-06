Bert Thijssen bij afscheid: “Wees zuinig op het DNA van The Travel Company”

Er werden tal van herinneringen gedeeld, er werd gelachen en er rolden tranen bij het afscheid van Bert Thijsssen, die na ruim veertien jaar stopt als directeur van The Travel Company.

Bij Porto Loosdrecht aan de Loosdrechtse Plassen waren ruim 40 genodigden aanwezig die eerst met loungeboten het water op gingen om vervolgens met prachtig uitzicht te genieten van een heerlijke barbecue, maar vooral van de gesprekken met elkaar. Voor velen was het de eerste keer dat zij elkaar sinds lange tijd weer zagen.

Thijssen liet aan het eind van de avond weten volop te hebben genoten van zijn afscheidsavond waarop hij flink in de watten werd gelegd door zijn collega’s en er mooie woorden werden gesproken door Wim Smit, Jos Wesgeest, Yvonne Geurtsen en Gerard Visser. Thijssen: “Vanavond heb je de sfeer, de identiteit van The Travel Company ervaren.”

In zijn toespraak keek Thijssen terug op de afgelopen veertien jaar waarin er heel veel gebeurde. “We waren aan een mooie serie bezig. Ik denk dat ik met alle ontwikkelingen, discussies en mooie momenten met elkaar uiteindelijk wel een heel mooi fundament achterlaat.” Aan Annemiek Dieduksman, Don Kaspers en Martine de Knoop gaf Thijssen de volgende wens/boodschap mee: “Wees zuinig op het DNA van The Travel Company. Wees zuinig op deze groep. We hebben al gehoord dat The Travel Company als label blijft bestaan, dat de entiteit blijft bestaan en ik heb er alle vertrouwen in, maar houd het DNA van wat The Travel Company nu is bij elkaar. Wees er zuinig op.”

Thijssen maakte onlangs bekend dat hij The Travel Company gaat verlaten, evenals het nieuws dat hij bij de Pelikaan Travel Group van John Goverde aan de slag gaat. “Het was na al die jaren bij The Travel Company tijd voor iets anders. John biedt mij een nieuwe uitdaging in een prachtig bedrijf. Met mijn terugkeer naar Pelikaan Travel Group is voor mij de cirkel weer rond. Ik kijk er enorm naar uit om te gaan starten.”

Smit, aandeelhouder van The Travel Company Direct, kocht onlangs The Travel Club. Vanaf morgen (1 juli, red.) gaan The Travel Club uit Culemborg en The Travel Company uit Almere hun krachten bundelen. De gezamenlijke directie over beide bedrijven, die zelfstandig blijven bestaan, zal gevoerd gaan worden door De Knoop (The Travel Club) en Kaspers (ex D-rt Groep). Dieduksman (ex D-rt Groep) gaat aan de slag als ZRA Manager en neemt een groot deel van de taken over van Thijssen.

Meer in TravelPro #26 die aanstaande vrijdag verschijnt.

Kom maandag 27 september naar de allereerste editie van TravDay, hét B2B event voor de hele reisbranche in Hotel Gooiland (Hilversum). Productmanagers, inkopers, reisagenten, ZRA’s, eigenaren reisbureaus en CEO’s kunnen zich geheel gratis aanmelden op deze website. De dag start om 12.00 uur, met om 12.30 uur lunch, bezoek beursvloer, om 18.00 uur een walking diner gevolgd door een closing party met DJ.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.