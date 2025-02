TRAVELNEXT krijgt ook dit jaar weer een eigen Kennistheater op TravDay, hét evenement voor reisprofessionals georganiseerd door Travelpro en TravMagazine.

Vol trots kunnen we de eerste spreker van het Kennistheater aankondigen: Brit Haarmans. Brit is CX Innovation Lead bij de TUI Group en weet alles over AI.

Ontdek hoe TUI innovatieve AI-oplossingen inzet om de klantreis te verbeteren. Van de digitale reisassistent tot real-time vertalingen en gepersonaliseerde inspiratie – ervaar hoe technologie zorgt voor meer gemak, snellere service en hogere klanttevredenheid.

TravDay

Start TravDay met veel inspiratie en kennis door je aan te melden voor het TRAVELNEXT Kennistheater. Er is beperkt plaats, dus meld je snel aan! Vol = vol! Het Kennistheater vindt plaats van 11.00 uur tot 12.30 uur. Om 12.30 uur volgt direct de opening van de beursvloer. Aanmelden kan via onderstaande button.