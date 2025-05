Bryan Batista is benoemd tot de nieuwe CEO van Skyscanner. Per 1 juni 2025 neemt hij het stokje over van John Mangelaars, die na vierenhalf jaar afscheid neemt van het bedrijf. Batista is op dit moment Chief Operating Officer (COO) bij Skyscanner.

Foto: Bryan Batista en John Mangelaars.

Het bedrijf, dat actief is in 180 landen en 37 talen, verbindt maandelijks meer dan 160 miljoen gebruikers met ruim 1.200 partners op het gebied van vluchten, hotels en autoverhuur. In enkele markten biedt Skyscanner daarnaast treinreizen en pakketreizen aan.

Vertrekkend CEO John Mangelaars: “‘”Na vierenhalf geweldige jaren als CEO is het voor mij tijd om het stokje over te dragen aan Bryan. Het bedrijf staat er sterk voor en dit voelt voor mij als het juiste moment om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Ik heb veel vertrouwen in Bryan’s leiderschap en zijn ambitie om Skyscanner verder te laten groeien.”’”

Het afgelopen jaar groeide Skyscanner in verschillende segmenten, waaronder vluchten, autoverhuur en accommodaties. Ook wist het bedrijf zich te positioneren in nieuwe markten zoals India. Bryan Batista trad begin 2024 aan als COO. Eerder werkte hij onder andere bij Booking.com, waar hij CEO was van Rentalcars.com en Senior Vice President van de Trips-divisie, en bij Tesla. Binnen Skyscanner is hij betrokken bij de uitrol van de langetermijnstrategie.

Toekomstig CEO Bryan Batista zegt: “Wij hebben Skyscanner gebouwd omdat we echte reisfanaten zijn. We houden van het ontdekken van nieuwe plekken, maar niet van het gedoe dat vaak bij het plannen hoort. Sinds ik bij Skyscanner werk, heb ik het voorrecht gehad om samen te werken met ons geweldige team en de partners. Dat ik nu het bedrijf mag leiden, voelt als een droom. Onze missie is om de beste reispartner ter wereld te worden. Ik ben enthousiast dat we nu ook trein- en pakketreizen aanbieden – zo kunnen we onze reizigers nog meer keus en de beste deals bieden. We groeien, betreden nieuwe markten en voegen slimme tools toe om het plannen van je reis net zo leuk te maken als de reis zelf.”