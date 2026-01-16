Reisaanbieders krijgen vragen van klanten over de geopolitieke onrust over Groenland. Aanleiding is de ‘spierballentaal’ vanuit het Amerikaanse Witte Huis. Met Venezuela vers in het achterhoofd rijst de vraag: wie gaat er nu nog naar Groenland? Travelpro polst de reacties in de sector en zocht uit hoe het toerisme op het eiland zich ontwikkelt.

Het toerisme naar Groenland bevindt zich de afgelopen jaren in een fascinerende stroomversnelling. Waar het eiland voorheen een bestemming was voor de meest doorgewinterde avonturiers, is het eiland in 2026 letterlijk dichterbij gekomen. De opening van de nieuwe internationale luchthaven in Nuuk heeft het reislandschap getransformeerd. Het maakt rechtstreekse vluchten vanuit wereldsteden mogelijk.

Verderop in dit artikel de reacties van Ilse van den Hoven (eigenaresse van IJsland Tours) en Robert van Dijk (eigenaar Aurora Reizen).

Monitoren

Visit Greenland schrijft aan de reissector dat het de huidige situatie nauwgezet in de gaten houdt. Het tourist board blijft in dialoog met de reissector. Zo wil het een duidelijker beeld krijgen van wat er in de markt gebeurt. Welke vragen hebben reizigers en welke beslissingen nemen ze? ‘We zouden het waarderen om van u te horen als u annuleringen ervaart of veranderingen in aanvragen, boekingen of vraag. Dat helpt ons om de toeristische sector te ondersteunen in de huidige situatie. Schrijf ons alstublieft op b2b@visitgreenland.com. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot reizen naar Groenland. Wanneer gasten zich onzeker voelen of vragen naar de veiligheid, verwijs dan naar officiële informatie van autoriteiten. Op dit moment staat het reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Groenland op groen…

Hieronder de video ‘We Are Kalaallit Nunaat’ die Visit Greenland gisteren heeft gelanceerd.. ‘Kalaallit Nunaat’ is de officiële naam voor Groenland en betekent ‘Land van de Groenlanders’.

Contrast

‘Groenland wordt nog steeds geboekt, maar zoals bij elke onnatuurlijke ontwikkeling merken we dat er nu wat terughoudendheid is’, aldus Ilse van den Hoven, eigenaresse van IJsland Tours dat verschillende reizen aanbiedt naar het eiland in gesprek met Travelpro. ‘Maar de boekingen naar Groenland staan niet helemaal stil. Het is wel een groot contrast met vorig jaar. Toen kwam Groenland ook in het nieuws toen de nieuwe luchthaven bij de hoofdstad Nuuk werd geopend. Dat zorgde juist voor een enorme boost in de boekingen.’ Van den Hoven bezocht het eiland meerdere keren. Over Groenland als land en toeristische bestemming vertelt ze enthousiast. ‘Het is een eiland dat in ontwikkeling is met een prachtige natuur. Met name als je voor het arctische (de ijskap, de gletsjers) gaat. Dat is de grote attractie van Groenland. Ik vind het heel interessant dat je er de combinatie vindt van de spectaculaire natuur en de Inuït-bevolking. Die wonen er al eeuwen. Dat is anders dan bijvoorbeeld Spitsbergen, dat wij ook aanbieden, waar je geen oorspronkelijke bevolking hebt. Dat Groenland verwestert is een hele interessante ontwikkeling om te zien en dat maakt het een hele fascinerende bestemming.’

Het team van IJsland Tours met v.l.n.r. Linde, Ilse, Shanne, Maria en Kelly.

Populaire bestemming

Ondanks de geopolitieke ‘spierballentaal’ sinds 2019 (Trump noemde het kopen van Groenland destijds; ‘essentially a large real estate deal’), blijft de aantrekkingskracht van het noorden ongekend groot. Groenland verbrak in 2025 alle records met een totaal van ruim 150.000 internationale bezoekers, een forse stijging ten opzichte van de 130.000 in 2023. De Nederlandse markt is weliswaar een niche, maar wel een zeer kapitaalkrachtige en groeiende: jaarlijks reizen nu naar schatting 2.500 tot 3.000 Nederlanders naar het eiland, een verdubbeling ten opzichte van vijf jaar geleden. Om deze stroom te beheersen, stuurt de Groenlandse overheid met de nieuwe toerismewet scherp op duurzaamheid. De wet moet ervoor zorgen dat de economische opbrengsten — in 2024 al ruim 1,7 miljard Deense kroon van internationale bezoekers — direct ten goede komen aan de lokale gemeenschap en dat de kwetsbare Arctische natuur beschermd blijft tegen ‘overtourism’ bij populaire trekpleisters als de IJsfjord.

Locals blijven ondersteunen

Robert van Dijk, eigenaar en oprichter van Aurora Reizen, merkt dat de politieke onrust invloed heeft op de interesse in Groenland. ‘Bij mij persoonlijk blijven de aanvragen wel wat achter, omdat het voor iedereen onzeker is hoe de toekomst er uitziet’, stelt Van Dijk. Hij maakt zich vooral zorgen om de impact van de politieke onrust: ‘Ik denk dat het pijnlijk is voor de bevolking, want toerisme is een belangrijk inkomstenbron in Groenland. Het is belangrijk om de locals te blijven steunen om ervoor te zorgen dat dat wel blijft doorgaan. Het tourist board heeft ook een mailing doen uitgaan waarin zij hierover schrijven en dat zij aanmoedigen om reizen door te laten gaan.’ Ook op de Vakantiebeurs, waar Aurora Reizen stond, merkte Van Dijk dat er minder vraag naar Groenland was. Is de twijfel bij reizigers terecht? ‘Het is in ieder geval logisch dat mensen er naar vragen’, aldus Van Dijk, die met Aurora Reizen verschillende (rond)reizen naar Groenland aanbiedt, mogelijk in combinatie met IJsland.

Robert van Dijk.

Bereikbaarheid vanuit Nederland

Hoewel Groenland door de nieuwe infrastructuur toegankelijker is dan ooit, blijft de Nederlandse reiziger in 2026 die wil vliegen afhankelijk van een overstap. Denk aan Icelandair (met een overstap op Keflavík) of via Kopenhagen met Air Greenland en SAS, die beide direct op de nieuwe internationale luchthaven van Nuuk vliegen. Voor wie de voorkeur geeft aan vertrek uit eigen land, biedt de cruisesector een groeiend aanbod. Meerdere rederijen hebben dit jaar en volgend jaar als routes op de planning staan met Groenland als bestemming.

Expeditiecruises

Volgens het rapport State of the Cruise Industry 2025 van de Cruise Lines International Association (CLIA) behoort Groenland tot de top 10 van populairste bestemmingen voor avontuurlijke ontdekkingsreizen. Het aantal vakantiegangers dat kiest voor (expeditie)cruises naar afgelegen natuurgebieden is in de periode 2023-2024 met ruim 21% gegroeid, van 318.700 naar 387.500 reizigers wereldwijd. De belangstelling voor het eiland is zelfs zo groot dat de sector verwacht dat het aantal beschikbare reizen naar dit soort unieke plekken tussen 2019 en 2029 met 150% zal toenemen.

Een indrukwekkend gesprek dat AT5 publiceerde op 16 januari met een Groenlandse over de spanningen rondom het land. Tekst gaat verder onder de video.

Business as usual

Engelse vakmedia melden dat expeditie-rederijen onveranderd vasthouden aan hun koers, ondanks de politieke onzekerheid over de toekomst van Groenland. Hoewel de situatie nauwlettend wordt gemonitord, benadrukken diverse specialisten dat hun operaties en toekomstige boekingen vooralsnog geen hinder ondervinden. Het Expedition Cruise Network (ECN) ziet Groenland nog altijd als een van de meest gevraagde bestemmingen. Ondanks de geopolitieke spanningen ziet de brancheorganisatie vooralsnog geen significante toename in bezorgdheid bij consumenten. De geplande reizen voor het seizoen 2026 blijven ongewijzigd op de agenda staan.

Wat is er te doen?

Wie de stap naar het hoge noorden zet, ontdekt een wereld die in niets lijkt op het Europese vasteland. Groenland biedt een unieke mix van rauwe natuur en eeuwenoude Inuit-cultuur. In de zomermaanden kunnen reizigers kajakken tussen gigantische ijsbergen in de Diskobaai. Er worden walvissafari georganiseerd in de wateren rond Nuuk, hiken over de uitgestrekte toendra waar muskusossen grazen. Voor wie liever de hoogte opzoekt, bieden helikoptervluchten boven de UNESCO-werelderfgoed IJsfjord van Ilulissat een onvergetelijk perspectief op de natuur. In de winter transformeert het landschap in een wit paradijs. Ideaal voor avontuurlijke hondensledetochten en het bewonderen van het magische noorderlicht. Dat schijnt boven Groenland feller dan waar dan ook ter wereld door de minieme lichtvervuiling.

Nanortalik. Foto: Aningaaq Rosing Carlsen – Visit Greenland.

Terechte bezorgdheid?

Is de bezorgdheid van consumenten die vragen naar annuleringsmogelijkheden terecht? In januari 2026 is de impact van Trumps ‘America First’-beleid overal voelbaar. De militaire overname van Venezuela en de controle over de olievelden. De VS hebben ich definitief teruggetrokken uit de WHO en het Parijs-akkoord. De economische druk is verder opgevoerd door het handhaven van de terrorismestatus voor Cuba. Aangescherpte inreisverboden en aanhoudende importheffingen op Europese technologie. Ook de herziening van het USMCA-handelsverdrag met Canada en Mexico zorgt voor grote onzekerheid. Maar of de bezorgdheid terecht is; Joost mag het weten.

Krakend gevaar

Ondanks de geopolitieke stormen blijft Groenland in de kern wat het altijd was: een baken van overweldigende natuurlijke stilte. Groenlanders hoor je in nieuwsitems en videoreportages zeggen dat Groenland geen land van oorlog is. ‘Groenland is een plek waar de enige ‘dreiging’ een krakende gletsjer is. Een land waar je als bezoeker vredig kunt gaan slapen, ver weg van de spierballentaal van de wereldmachten.’